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24.05.2019
ТАСС

Бразилия рассчитывает расширить сотрудничество с Китаем в области космоса

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Алкантара
Бразильский космодром «Алкантара».
Источник изображения: soprosolar.blogspot.ru

Однако, по словам вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау, в условиях налогово-бюджетного кризиса страна испытывает нехватку инвестиционных возможностей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /ТАСС/. Бразилия заинтересована в расширении сотрудничества с Китаем в космической сфере. Об этом сообщила в среду газета O Globo со ссылкой на заявления находящегося с визитом в КНР вице-президента страны Антониу Гамилтона Моурау.

"Нам необходимо расширить сотрудничество [в области космоса]. Ведутся переговоры, однако в условиях налогово-бюджетного кризиса мы испытываем нехватку инвестиционных возможностей", - приводит газета слова политика, посетившего во вторник Китайскую академию космических технологий.

По его мнению, активизация взаимодействия в данной отрасли между Бразилиа и Вашингтоном в рамках апрельских договоренностей президентов Дональда Трампа и Жаира Болсонару и подписание бразильско-американского соглашения о защите технологий не являются препятствием к дальнейшему углублению тридцатилетних отношений с Пекином в этой сфере.

Как сообщает газета, стороны обсуждали возможность использования в будущем космодрома Алкантара на северо-востоке южноамериканского государства для запуска китайских спутников. Представителям КНР реализация такой инициативы показалась затруднительной из-за высокой стоимости доставки собственного оборудования до стартовой площадки. Кроме того, они полагают, что власти США не позволят Бразилии осуществлять запуск космических аппаратов КНР с использованием американских технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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