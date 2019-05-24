Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО

Военно-воздушные силы России ждет радикальное обновление. Истребитель Су-57, на который возлагали столь большие надежды и который много лет выпускался в очень ограниченной партии, наконец-то будет закуплен в массовом количестве. Как это повлияет на сценарий возможного конфликта России с НАТО – и не надорвется ли российский военный бюджет?

Формальное сравнение по числу истребителей пятого поколения, которое неоднократно звучало при сопоставлении Военно-воздушных сил России и вероятных противников, до сих пор производило двойственное впечатление.

С одной стороны, разработав полноценный истребитель пятого поколения, которым является Су-57, Российская Федерация смогла наверстать определенное отставание от США. Пентагон еще в середине 2000-х годов смог принять на вооружение около двух сотен истребителей F-22, относящихся к указанному пятому поколению.

С другой, вплоть до нынешнего времени Су-57 существует лишь в единичных экземплярах. В то время как у США и их союзников стартовала следующая истребительная программа, в рамках которой F-22 были дополнены еще и четырьмя сотнями новейших истребителей F-35.

Единственным ответом России на все эти технологические новинки были истребители поколения 4+ и 4++, которые могли лишь частично обеспечивать паритет в противостоянии со странами НАТО. К таким машинам относились Су-35 (истребитель, поколение 4++), Су-30 (истребитель, поколение 4+) и Су-34 (истребитель-бомбардировщик, поколение 4++). Все эти машины были разработаны на основе крайне удачной машины Су-27.

Конечно, разделение самолетов по "поколениям" является во многом формальным. Разница в боевых возможностях между присвоенными категориями 4, 4+, 4++ или 5 гораздо меньше, нежели между первым и вторым или же вторым и третьим поколениями истребительной авиации. Но даже при условии такой оговорки тезис о стратегическом отставании России от США и стран НАТО в вопросе паритета в истребительной авиации выглядит обоснованным.

Оборонительная доктрина

Впрочем, слово "паритет" при анализе возможностей совокупных российских ВВС и военно-воздушных сил НАТО стоит рассматривать не просто в виде формального перечисления "тысяч истребителей стран НАТО" против "нескольких сотен российских".

В рамках современной российской военной доктрины перед ВВС страны отнюдь не ставится задача обеспечения глобального военного присутствия. Российская военная доктрина в первую очередь оборонительная, и она подразумевает возможность нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору. В конце концов, никаких планов по "броску через Ла-Манш" у России, в отличие от СССР, нет и в помине, а любые выкладки по этой теме являются не более чем дешевыми спекуляциями. Отсюда вытекает простой критерий оценки того, являются ли "необходимыми и достаточными" предложенные в качестве программы закупок 76 истребителей Су-57.

Как уже было сказано, без участия Су-57 противостояние с вероятным противником в виде блока НАТО с течением времени становилось бы все более опасным для России. В случае же, если нынешние, существующие и перспективные количества истребителей предыдущих поколений будут усилены сразу несколькими полками Су-57, это создаст совсем иную картину противостояния.

В таком сценарии для уничтожения или хотя бы значительного ослабления российских Военно-воздушных сил любому возможному противнику придется сконцентрировать против России военно-воздушный кулак, превосходящий их по мощности. Даже для стран НАТО это означает, что в этом варианте против России необходимо будет сосредоточить практически полный наличный состав военно-воздушных сил альянса. Так как в противном случае, при участии Су-57, да еще и усиленных самолетами ДРЛО, наземными радарами, разведчиками, танкерным флотом, разветвленной сетью аэродромов базирования и поддержанных системой ПВО страны и истребителями прошлых поколений, итоговый счет будет или равным, или же и того хуже – не в пользу ВВС НАТО.

Ну а такого рода концентрация "всей королевской рати" исключительно против России сразу же переводит возможный конфликт на совсем иной уровень. Такой, где применение стратегических ядерных сил (кстати, уже прописанное в российской военной доктрине для такого случая) становится не просто возможным и разрешенным, но уже и весьма вероятным ответом.

Таким образом, задача будущих Су-57 – это нанесение неприемлемого ущерба любому агрессору и вывод возможного конфликта на глобальный уровень. А такая задача вполне решается и в случае наблюдаемого расклада "76 Су-57 против 600 F-22 и F-35".

И об экономике

Предложенный темп производства Су-57, который подразумевает изготовление и постановку на вооружение 76 самолетов за девятилетний период (до 2028 года), также выглядит реалистичным. По сути, это означает, что начиная с 2020 года в войска ежегодно будет поступать по восемь–девять Су-57. И это уже нельзя назвать "единичными машинами", как это выглядело в предыдущем варианте программы – 16 самолетов за 10 лет.

Не выглядит проблемой для военного бюджета России и озвученная сумма контракта по Су-57. Сумма от 160 до 170 млрд рублей, необходимая для производства 76 машин, также оказывается "размазанной" по практически десятилетнему периоду, что делает ежегодные инвестиции в программу достаточно скромными.

Конечно, нужно учитывать, что поступление Су-57 в строевые части будет происходить также постепенно.

Необходимо иметь в виду и выбывание самолетов предыдущих поколений. Например, уже с 2020 года планируется списание всех истребителей-бомбардировщиков Су-24, что неизбежно поднимет нагрузку на остающиеся машины.

Вторым фактором являются и изначально адаптированные требования к истребителям Су-57 установочной партии, которые будут выпускаться в серийном облике, но будут укомплектованы двигателями предыдущего поколения (фактически 4++). Двигатель второго этапа, так называемое изделие 30, который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, должен быть готов к 2023 году. После этого начнутся серийные поставки Су-57 с новыми двигателями, а истребители первых годов производства, скорее всего, будут планово модернизироваться.

Таким образом, программа широкомасштабных закупок Су-57 является однозначным шагом в нужном направлении, который позволит вывести российские Военно-воздушные силы на качественно новый уровень.

Михаил Большаков