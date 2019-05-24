Первые поставки: "Авангарды" пошли в российскую армию

Первые комплексы "Авангард" поступили в Ракетные войска

Первые комплексы "Авангард" начали поступать в Ракетные войска стратегического назначения. Строительство инфраструктуры для первого полка с этим ракетным комплексом уже завершено. Планируется, что на боевое дежурство это вооружение заступит к концу года. РВСН ждут "Авангарды" еще с декабря прошлого года, когда комплекс успешно завершил испытания.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев. Он также отметил, что по плану вооружение заступит на боевое дежурство к концу года.

"Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства", - подчеркнул он.

Военный также сообщил о завершении строительства инфраструктуры для первого полка, оснащенного этими ракетными комплексами.

"Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс" и "Авангард". В Ясненском ракетном соединении развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард", который заступит на боевое дежурство уже к концу 2019 года", - отметил Каракаев.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Этот блок был разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и проходил испытания с 2004 года.

Впервые об этом оружии стало известно 1 марта прошлого года во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда глава государства отметил, что комплекс может лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости - свыше 20 Махов (около 24,5 тыс. км/ч) и по ходу движения к цели осуществлять глубокое, как боковое, так и высотное, маневрирование, что делает его неуязвимым для систем противоракетной обороны (ПРО) и установок противовоздушной обороны, даже эшелонированной.

Заключительный испытательный пуск "Авангарда" был успешно проведен Минобороны РФ 26 декабря прошлого года. Команду на проведение контрольного пуска дал верховный главнокомандующий России Владимир Путин, который наблюдал за испытаниями из Национального центра управления обороной. Запуск произвел боевой расчет соединения РВСН из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. "Авангард" преодолел порядка 6 тыс. км и поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

После этого Кремль объявил о выполнении в полном объеме программы летных испытаний этой системы.

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель", - отметили в пресс-службе Кремля.

Вице-премьер Юрий Борисов, комментируя испытания, отметил, что российские ракеты смогли развить скорость в 27 Махов.

"Последние испытания показали, что гиперзвуковой блок достиг скоростей, близких к скорости 30 Махов. Около 27 Махов он набрал скорость", - подчеркнул военный. По его словам, на таких скоростях "ни одна противоракета не сможет сбить". Он также обратил внимание на принципиальное отличие разработки - по его мнению, им является невозможность предугадать его перемещения.

Борисов уточнил, что это было третье испытание "Авангарда", подтвердившее все заявленные характеристики.

Об "Авангарде" российский лидер вспомнил и в послании Федеральному Собранию этого года, которое состоялось 20 февраля. Путин поднял вопрос о создании новейшего оружия. Он отметил, что еще недавно никто не думал о возможности России совершить прорыв в оборонной сфере, но стране, по его словам, удалось сделать это, причем в том числе силами совсем молодых людей.

В данном контексте запуску "Авангарда" Путин придал особое значение. "Например, создание гиперзвукового планирующего блока "Авангард" сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли", - уверен российский лидер.

Между тем, в РВСН уже готовятся к тому, что комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство российской армии уже в этом году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. Всего, по данным Минобороны, в этом году на боевое дежурство должны заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".

"Новый ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение существенно будут увеличены боевые возможности группировки прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов", - сообщил командующий РВСН газете "Красная звезда".

Лидия Мисник