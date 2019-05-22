В Швейцарии грядет большое разоружение

Конец швейцарской "аномалии"

Альпийская "оружейная идиллия" подходит к концу - соседи Швейцарской конфедерации высказывают озабоченность "чрезмерной" вооруженностью ее граждан.

Действительно, Швейцария имеет один из самых продуманных и свободных законов об оружии и занимает третье место в мире по количеству "стволов" на душу населения, уступая только США и Йемену.

Считается, что в Швейцарии на 8,3 млн человек населения приходится около 2 млн единиц стрелкового оружия. Однако, в реальности, сколько "законного" оружия находится на руках граждан горной страны, не знает никто. Такой феномен на фоне почти "обезоруженной" Европы связан с определенными национальными традициями. Сравнительно недавно в некоторых кантонах существовали правила, согласно которым к политической жизни общины и даже к женитьбе допускались только те граждане, которые имели оружие.

Дело не только в том, что владение оружием является для швейцарца необходимым атрибутом свободного и полноправного человека (подобные представления сравнительно недавно присутствовали и в соседних странах). Дело в том, что с древних времен оборона Швейцарии строилась на всеобщем вооруженном ополчении, что вместе с горным ландшафтом превратило страну в непреступную для завоевателей крепость, обеспечив стране спокойствие и процветание.

И сегодня оборона Швейцарии основана на сложной системе более чем 3 000 огневых точек, которые по команде в кратчайшие сроки занимают расчеты. Эти оборонительные сооружения расположены в ключевых местах: в горах, на мостах, автомобильных и железных дорогах и тоннелях вокруг европейской страны. Кроме того, каждый железнодорожный и автомобильный тоннель подготовлен к подрыву взрывчаткой и в случае опасности моментально уничтожается.

Однако рядом имеются скрытые тоннели, сквозь которые могут незаметно, но быстро передвигаться целые дивизии.

Вся эта система обороны обеспечивается не только регулярной армией, но и ополчением, в составе которого состоит большинство швейцарских мужчин, которые должны научиться пользоваться огнестрельным оружием.

В отличие от большинства европейских стран, Швейцария имеет обязательную военную службу для мужчин. Все представители сильного пола в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющие медицинских или иных противопоказаний, считаются "пригодными для службы и проходят военную подготовку. После службы, переходя в резерв, они обязаны хранить свое личное и индивидуальное боевое оружие дома, готовое к немедленному применению.

Впрочем, и владение оружием теми, кто не подлежит призыву по возрасту или состоянию здоровья, также рассматривается как проявление патриотизма и потому желательное и поощряемое действие.

Так, согласно результатам опросов, более 25 % швейцарцев, владельцев оружия, заявили о готовности к военной или полицейской службе вместе со своим оружием. Для сравнения, в США к этому готовы менее 5% американцев.

При этом уровень преступности в Швейцарии — один из самых низких в мире, количество убийств постоянно снижается. Однако оружейные законы в стране ужесточаются. Так, в 2008 году стало необходимым получать в полиции разрешение на оружие (раньше достаточно было хранить дома договор купли-продажи оружия). Причиной этого послужило присоединение Швейцарии к Шенгенским соглашениям.

Электронная база данных, в которой регистрируется все купленное оружие, была введена и вовсе недавно — в 2010 году.

Но и этих шагов оказалось недостаточно. ЕС поставил стране ультиматум: или ужесточение оружейного законодательства, или исключение из Шенгена. Принять более строгие правила приобретения гражданами оружия требует директива Евросоюза, которую разработали после терактов в 2015 году. Хотя Швейцария и не входит в ЕС, она не может проигнорировать эту директиву, поскольку это грозило бы ей прекращением сотрудничества с государствами Шенгенской зоны, а значит — возвращением к прежней системе контроля на границах, которое больно ударило бы по экономике и туризму.

Единственное, что удалось "выторговать" Берну у соседей - возможность хранить боевое оружие дома для военнослужащих швейцарской армии.

Новые правила призваны поставить под запрет продажи автоматического оружия и установить более строгий контроль над торговлей полуавтоматическим оружием. Ограничены емкости магазинов – до 20 патронов у пистолетов и до 10 - у карабинов, винтовок и ружей.

Швейцария под нажимом ЕС была вынуждена провести по этому вопросу общенациональный референдум, который состоялся 19 мая.

Около двух третей граждан страны высказались на референдуме 19 мая в пользу ужесточения законов, регулирующих владение оружием.

Впрочем, "добровольность" такого решения большинства швейцарцев продиктована вовсе не боязнью оружия, а внешним давлением Брюсселя и страхом "вылета" из Шенгенского/Дублинского пространства.

Противники ужесточения прямо говорят, что происходящее – это только "начало", и все закончится полным разоружением. Поскольку для строящегося в Европе общества "счастливых рабов" свободные и независимые люди, способные защитить себя, близких и свою страну, опасны.

Так, Швейцарская народная партия, входящая в четырехпартийное правительство станы, выступает против ужесточения правил приобретения оружия, критикуя диктат ЕС и утверждает, что директива Евросоюза не защитит Швейцарию от терроризма.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",