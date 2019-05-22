Генерал иловайского котла: Зеленский назначил главу генштаба

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил Виктора Муженко на Руслана Хомчака на посту начальника Генерального штаба ВСУ. Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище. В 2014 году командовал украинскими военными и добровольцами в боях в иловайском котле в Донбассе, когда погибли несколько сотен украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак родился в июне 1967 года в Ровно. Окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском краснознаменном военном округе. В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.

Затем в течение четырех лет был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах, а в апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду. С 2009 года - начальник штаба 8-го армейского корпуса. В мае 2012 был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса.

В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в Командование "Юг", временно исполняющим обязанности командира которого остался Хомчак. Одновременно он являлся начальником Днепропетровского гарнизона.

Во время вооруженного конфликта на востоке Украины занимал должность командующего сектора "Б".

С 2016 года занимал должность начальник штаба - первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.

Днем ранее глава СБУ Василий Грицак подал заявления об отставке. Силовик сделал это почти за час до инаугурации Зеленского.

"Сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении... и об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ", - говорится в заявлении.

В 2017 году в годовщину гибели сотен военнослужащих ВСУ и боевиков националистических батальонов под Иловайском проводились памятные мероприятия на Михайловской площади Киева. Тогда один из участников сражений рассказал про приказы со стороны Хомчака, которые и привели к массовым жертвам, передает ФАН.

"Начались сборы и 29 августа выстроилось две колонны в селе Многополье по двум определенным направлениям. Это были общевойсковые колонны, которые готовились к выходу. Я со своей стороны был в одной из тех колонн и наблюдал, как проходили переговоры между нашим командованием под начальством генерала Хомчака и командованием ополченцев", - рассказал боец.

По его словам, через 40 минут к ним пришел генерал Хомчак. Он сказал, что украинских военным предложили сдать оружие и идти пешком. От Многополья до территории, которая контролировалась украинской армией, было более сорока километров.

"Нам предложили позорной колонной пройти пешком от Многополья до нашей территории. Генерал Хомчак сказал: "Будем идти на прорыв".

- Генерал, а мы будем разворачиваться в боевой порядок?

- Нет.

- Почему?

- Вся наша техника пустая и неисправная, у нас закончились все артиллерийские снаряды, боекомплект, остались только стрелковые боеприпасы и ручные гранатометы. Поэтому будем выходить, прорываясь, идти на прорыв в походной колонне.

После этого он сделал перекличку по батальонам и приказал: "Вперед". Большинству людей, которые были в колонне, ясно было, что не будет все так просто, да и сама природа нам про это говорила", - пояснил участник боев.

Официально Киев признает гибель под Иловайском лишь 366 военнослужащих, но независимые наблюдатели утверждают, что власти не включили в число погибших почти тысячу так называемых добровольцев.

В сентябре 2014 года Хомчак заявил, что возле Иловайска украинским военным противостояли регулярные войска Российской Федерации, передает НСН.

В июне прошлого года народный трибунал на заседании в Луганске признал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в регионе. За это его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Виновными в военных преступлениях также были признаны тогдашние глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко. Помимо них, заочно к пожизненному заключению приговорили Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, занимавших в разное время пост председателя правительства Украины.

Рафаэль Фахрутдинов