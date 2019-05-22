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22.05.2019
РИА Новости

Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57

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Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. В ближайшие десять лет российские Воздушно-космические силы получат три авиационных полка, полностью укомплектованных истребителями пятого поколения Су-57, — это почти восемь десятков машин. Форсировать темпы производства новейших самолетов решили на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса, на днях проведенном в Сочи. О мотивах этого решения и перспективах проекта в сравнении с зарубежными аналогами — в материале РИА Новости.

Новые вводные

Предполагалось, что в рамках программы вооружений до 2027-го в войска поступят шестнадцать истребителей Су-57. Однако президент России Владимир Путин в Сочи сообщил, что уже в ближайшее время рассчитывает на контракт о закупке 76 истребителей, оснащенных современными авиационными средствами поражения и обеспеченных всей необходимой наземной инфраструктурой.

Причем бюджет на приобретение новой техники кардинально не изменится. Средства на постройку дополнительных самолетов выделят за счет перераспределения, сокращения стоимости и повышения эффективности производства. По итогам проведенных мероприятий цена летательных аппаратов и вооружения снижена на 20 процентов. По планам Минобороны и представителей ОПК, первый серийный Су-57 поступит в ВКС уже в этом году.

Эксперту в области военной авиации, главному редактору журнала "Взлет" Андрею Фомину резкое увеличение объемов поставки Су-57 видится вполне логичным и своевременным. "На разработку самолета следующего поколения потратили солидные средства, поэтому он должен закупаться в ощутимых количествах, — говорит он РИА Новости. — Шестнадцати машин, как планировалось ранее, очевидно мало. Самолет скоро пройдет второй этап госиспытаний, уже подтверждены его основные характеристики как летательного аппарата. Есть еще ряд вопросов, которые предстоит решить: отработка новых средств поражения, дополнительных систем оборудования".

По мнению эксперта, семьдесят шесть машин значительно повысят боевой потенциал Воздушно-космических сил. "Видимо, финансовые возможности пока позволяют закупить именно столько самолетов, — подчеркивает Фомин. — Но три полка — это серьезно, особенно с учетом боевых возможностей самолета следующего поколения".

Многофункциональные истребители Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018"

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Молодой ветеран

Впервые Су-57 поднялся в воздух в 2010-м. Испытания и доработка идут полным ходом. Самолет уже получил двигатель "Изделие 30", или, как его еще называют, двигатель "второго этапа". Первые образцы Су-57 оснащались турбореактивными двухконтурными АЛ-41Ф1 с управляемым вектором тяги — усовершенствованной модификацией моторов, с которыми летают серийные истребители Су-35С поколения 4++. Новые двигатели сделают Су-57 более быстрым, маневренным и экономичным. Истребитель способен дольше оставаться в воздухе и заметно превосходит машины предыдущих поколений по боевому радиусу действия.

Для Су-57 разработан новый комплекс средств спасения летчиков, включающий катапультное кресло и противоперегрузочные костюмы. Кроме того, завершаются испытания бортовой системы связи, архитектура и реализация которой существенно отличаются от комплексов предыдущего поколения. Внедрена передовая технология высокоскоростной передачи информации, применены новые сетевые решения.

Су-57 успели обкатать и в боевых условиях: в прошлом году несколько истребителей совершали вылеты в Сирийской Арабской Республике. Военные и разработчики на практике проверили летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, бортовые системы, в том числе системы управления вооружением.

"Достигнутые характеристики говорят о том, что самолет в целом получился и заметно превосходит по ряду боевых свойств машины предыдущего поколения, — отмечает Фомин. — Сейчас предстоит осваивать Су-57 в войсках — процесс тоже довольно сложный и длительный. Так не бывает, что полк получил самолеты и на следующий день полетел. Нужно время — и летчикам, и техническому составу".

Истребители Су-57 сопровождают самолет президента РФ Владимира Путина, следующий в Ахтубинск

Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Воздушная конкуренция

Ближайший по характеристикам западный аналог Су-57 — американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, запущенный в серию на десять лет раньше. Всего сделали порядка двухсот "Рапторов", сейчас в строю — около 150 машин. По словам разработчиков, в F-22 собраны все научные и технические достижения современной авиации.

Однако, если сравнивать с российским Су-57, "американец" выделяется в первую очередь ценой. Это один из самых дорогих самолетов в истории авиастроения: стоимость одной единицы приближается к 150 миллионам долларов, а летного часа — 60 тысячам долларов. Именно из-за дороговизны американцам пришлось досрочно свернуть программу производства F-22.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018

Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott

Эксперты считают, что российский самолет превосходит F-22 по тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям. В частности, на Су-57 более мощные двигатели: суммарная тяга — 36 тысяч килограмм-сил, а двигатели "Раптора" выдают около 32 тысяч. Есть разница и в маневренности. Двигатели Су-57 обеспечивают отклонение вектора тяги по всем ракурсам — машина способна в любой момент быстро и безопасно изменить направление полета и скорость. У двигателей F119-PW-100, установленных на "Рапторах", сопла отклоняются лишь по вертикали, что существенно ограничивает маневренные возможности.

Сейчас американские авиастроители сконцентрировались на поставках легкого истребителя пятого поколения F-35. И хотя Су-57 и "тридцать пятый" — немного разных классов, специалисты ставят их в один ряд. Эти самолеты недавно сравнили турецкие эксперты и отдали предпочтение российской машине.

Согласно инфографике турецкого информагентства Anadolu, Су-57 превосходит F-35 по таким параметрам, как максимальная скорость — 2600 км/ч против 1931 км/ч, максимальная продолжительность полета — 5,8 часа против 2,36 часа, максимальная боевая нагрузка — десять тонн против 8,16 тонн и максимальная взлетная масса — 35,480 тонны против 31,751 тонны. Среди уникальных особенностей Су-57 выделяются взлет и посадка на коротких дистанциях, бесфорсажный полет на сверхзвуке и сверхманевренность. Су-57 выгоднее и по стоимости: по некоторым оценкам, в два с половиной раза дешевле F-35. Западный аналог стоит от 83 до 108 миллионов долларов в зависимости от модификации.

Напомним, Анкара намерена приобрести у Вашингтона не менее ста F-35 Lightining II, но в переговорах возникли трудности из-за планов Турции закупить российские зенитно-ракетные системы С-400. В случае отказа американской стороны в поставках истребителей Анкара не исключает вариант приобретения российских самолетов.

Американский истребитель F-35

Источник изображения: © AFP 2019 / Christophe Archambault

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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Anadolu УДК
F-22
F-35
F119
АЛ-41Ф
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35С
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
22.05.2019 05:39
Цитата, q
что уже в ближайшее время рассчитывает на контракт о закупке 76 истребителей,
по 8 машин в год-вполне по силам.если производство налажено и финансирование тоже-смежникам то надо платить а не завтраками кормить.
+4
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№2
22.05.2019 10:20
янки имеют 185 самолетов Ф-22..С учетом Ф-35 РФ нужно не менее 200 самолетов Су-57...в том числе в замен советских машин идущих на списание
+2
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