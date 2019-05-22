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22.05.2019
Lenta.ru

ВМФ Китая стал крупнейшим в мире

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Источник изображения: Фото: Reuters

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) стал крупнейшим в мире, сообщает Popular Mechanics.

Издание отмечает, что недавно число китайских боевых кораблей (в том числе авианосцев, крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, подводных лодок и десантных кораблей) достигло 300, что на 13 единиц выше, чем у США. Основу китайского военного флота составляют 119 надводных (23 эсминца, 59 фрегатов и 37 корветов) и 76 подводных кораблей.

Следом за Соединенными Штатами идут Россия (83 корабля), Великобритания (75) и Австралия (48).

Согласно Центру стратегических и международных исследований (Вашингтон, округ Колумбия, США), на данные которого ссылается Popular Mechanics, у ВМФ Китая больше кораблей, чем у Германии, Индии, Испании и Великобритании вместе взятых.

Отмечается, что количественное преимущество ВМФ НОАК не тождественно качественному, поскольку основной прирост китайского флота приходится на надводные корабли, многие из которых не подходят для дальних экспедиций.

В феврале сообщалось, что уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на 2 процента меньше, чем в 2017 году.

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Австpалия
Великобритания
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Испания
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1 комментарий
№1
22.05.2019 11:44
"Следом за Соединенными Штатами идут Россия (83 корабля)"
Чего несет эта "Lenta.ru"?!
Я просто офигел!

Только подводных лодок у России 69 единиц,плюс 217 боевых кораблей и катеров.Всего выходит 286 единиц.
-1
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