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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

Российский военный учебный центр попал под американские санкции

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Источник изображения: vpk-news.ru

США ввели санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра. Госдепартамент обвиняет их в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте федерального реестра, ограничения введены в отношении тульского Конструкторского бюро приборостроения, Московского машиностроительного завода "Авангард" и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Санкции подразумевают, в том числе запрет на закупки США продукции этих предприятий.

В черном списке фигурирует также ряд юридических лиц из Китая и Сирии, несколько сирийских организаций, в том числе военно-воздушные силы и один научно-исследовательский центр.

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