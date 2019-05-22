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22.05.2019
Газета.ru

Вдоль Аляски: истребители США проследили за ракетоносцами РФ

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Источник изображения: gazeta.ru

Как F-22 встретили российские ракетоносцы у побережья США

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС осуществили очередной наблюдательный полет у берегов Аляски. На некоторых отрезках их маршрута самолеты сопровождались американскими истребителями F-22. "Тушки" были в воздухе более 12 часов. Подобные полеты нередко заканчиваются тем, что американские истребители сопровождают российских ракетоносцев.



Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели разведывательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов, сообщили в Минобороны РФ, отметив, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались американскими истребителями F-22.

"Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов", - указали в сообщении ведомства. По данным военных, Ту-95МС провели в воздухе более 12 часов.

Российские самолеты дальней авиации постоянно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все они проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Ранее аналогичный инцидент произошел в сентябре прошлого года. The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители F-22 1 сентября перехватили российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 к западу от побережья Аляски.

Сообщается, что военные заметили ракетоносцы, которые летели в опознавательной зоне противовоздушной (ПВО) Аляски, к югу от Алеутских островов, после чего самолеты поднялись на перехват. Вместе с ракетоносцами в воздушное пространство возле берегов Аляски вошел как минимум один российский самолет-заправщик Ил-78.

F-22 сопровождали нежданных Ту-95 до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Представитель NORAD уточнила, что бомбардировщики не нарушили границу воздушного пространства ни США, ни Канады.

Некоторые время спустя в Минобороны России пояснили, что ракетоносцы выполняли плановые полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Охотского и Берингова морей.

То же произошло и год назад, 12 мая. Тогда The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя NORAD Скотта Миллера заявило, что американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика в Арктике. По его словам, пара российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 км) зону ответственности NORAD над Беринговым морем, после чего на их перехват были вылетели два истребителя F-22.

"Два истребителя F-22 NORAD в районе Аляски перехватили и визуально идентифицировали два российских самолета дальнего бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", - сообщил представитель американского командования.

Миллер рассказал, что бомбардировщики не пересекали воздушного пространства ни США, ни Канады. По его словам, полет российских самолетов осуществлялся над международными водами и не нарушал международных соглашений.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что американские истребители не приближались к российским самолетам, осуществлявшим плановый полет над нейтральными водами, на расстояние менее 100 м. По его словам, в тот день Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 осуществляли плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Они летели в сопровождении истребителей МиГ-31 и Су-35.

"На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 м, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США", - подчеркнули в Минобороны.

Полет длился 17 часов, а экипажи выполнили все задачи по плану воздушного патрулирования, в том числе экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Конашенков обратил внимание, что российские самолеты выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана регулярно.

"Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнул Конашенков.

Через три дня после инцидента сами летчики из группы российских стратегических ракетоносцев Ту-95 сообщили газете "Красная звезда" о случившемся. Командир группы, командир эскадрильи подполковник Александр Манягин и его заместитель, командир экипажа второго Ту-95 майор Александр Юрасов отметили, что американские летчики вели себя довольно корректно и не проявляли агрессии. К тому же сами F-22 находились на "почтительном расстоянии" примерно в 100 м от российских ракетоносцев, подчеркнули они.


Лидия Мисник

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МиГ-31
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