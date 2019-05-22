Войти
22.05.2019
Военное обозрение

В США начались полёты вертолёта HH-60W для сил специальных операций

512
0
0

В США совершил первый полет перспективный вертолет HH-60W, разрабатываемый компанией Lockheed Martin для проведения спасательных операций силами ССО на территории, контролируемой противником. Проведенные в Уэст-Палм-Бич во Флориде испытания признаны полностью успешными.

Источник изображения: topwar.ru

Новый американский вертолет HH-60W для проведения спасательных операций разрабатывается на замену устаревшим вертолетам HH-60G Pave Hawk, разработанные еще в начале 1980-х годов. Предназначение таких вертолетов - спасательные операции на территории, контролируемой противником, а также поисково-спасательные работы, медицинские перевозки и борьба с наркотрафиком.

Новый вертолет разрабатывается с 2012 года, он получил увеличенные топливные баки, обновленное бортовое оборудование и защищенные системы связи. Ожидается, что машина, разрабатываемая на базе многоцелевого UH-60M с электро-дистанционной системой управления, получит также расширенную номенклатуру вооружения.

В планах ВВС США приобретение 113 новых вертолетов, которые по мере поступления будут заменять HH-60G. До конца этого года компания Lockheed Martinдо намерена поставить первые 10 новых вертолетов.

MH-60G Pave Hawk - многоцелевой вертолет для сил специальных операций, созданный американской фирмой "Sikorsky Aircraft" (сейчас входит в состав Lockheed Martin) на базе многоцелевого вертолета UH-60 "Black Hawk" (HH-60G - более дешевая версия вертолета, не имеющая ИК системы обзора передней полусферы). Вертолет в ССО в шутку называют "командой спасения 911". Он способен развивать скорость до 224 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 600 километров. Машины вооружены двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра и двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра. Вертолеты оснащены системами радиоэлектронного подавления, тепловизорами, защищенными системами связи.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Euro Hawk
SH-60
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
Медицина
Похожие новости
20.05.2019
Sikorsky HH-60W впервые взлетел
17.10.2016
Армия США получила 1000-й «Блэк Хок»
16.04.2014
Пентагон предполагает, бюджет располагает
09.04.2012
ВВС США заменят поисково спасательные вертолеты Pave Hawk
06.05.2011
Чтобы тихо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35