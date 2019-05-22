Войти
22.05.2019
Военное обозрение

Зеленский произвёл первые перестановки в Минобороны Украины

634
0
-1

Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает отставки в Министерстве обороны. 21 мая он подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, занимавшего этот пост с 2014 года. Указ опубликован пресс-службой главы государства.

Источник изображения: topwar.ru

Освободить Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины

- говорится в документе.

Вместо Муженко на должность начальника Генштаба назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак, с 2016 года занимавший должность начальника штаба - заместителя командующего Сухопутными войсками Украины. Во время вооружённого конфликта на востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора "Б" сил "АТО".

Хомчак закончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.

Между там вызванный сегодня к Зеленскому министр обороны Степан Полторак, написавший заявление об отставке, продолжит исполнять обязанности главы военного ведомства до решения Верховной Рады об его увольнении.

Я буду работать, выполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно – оставлять Вооруженные силы без координации системы управления, без руководства

- заявил он, добавив, что передал рапорт о своей отставке новому президенту.

Полторак занимал пост министра обороны Украины с октября 2014 года.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
15.03.2019
Взрывы у границы с Россией: Украина испытает новые ракеты
06.10.2017
Постпред РФ: НАТО пытается искусственно завысить число участников учений "Запад-2017"
23.06.2017
Псковские десантники отказались от агрессии стран Запада с «белорусского плацдарма»
05.08.2016
Россия готовится к большой войне (Gazeta Wyborcza, Польша)
16.04.2015
К вопросу о военном потенциале России
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35