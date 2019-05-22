Зеленский произвёл первые перестановки в Минобороны Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает отставки в Министерстве обороны. 21 мая он подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, занимавшего этот пост с 2014 года. Указ опубликован пресс-службой главы государства.

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Освободить Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины

- говорится в документе.

Вместо Муженко на должность начальника Генштаба назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак, с 2016 года занимавший должность начальника штаба - заместителя командующего Сухопутными войсками Украины. Во время вооружённого конфликта на востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора "Б" сил "АТО".

Хомчак закончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.

Между там вызванный сегодня к Зеленскому министр обороны Степан Полторак, написавший заявление об отставке, продолжит исполнять обязанности главы военного ведомства до решения Верховной Рады об его увольнении.

Я буду работать, выполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно – оставлять Вооруженные силы без координации системы управления, без руководства

- заявил он, добавив, что передал рапорт о своей отставке новому президенту.

Полторак занимал пост министра обороны Украины с октября 2014 года.