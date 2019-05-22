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22.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке

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Девушки-курсанты. Архивное фото
Девушки-курсанты. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Томас Тхайцук

Число работающих в российской разведке женщин, в том числе на руководящих должностях, будет увеличиваться, уверен разведчик-нелегал Андрей Безруков.

"Да, я за гендерное равенство. Большое количество мужчин в профессии по сравнению с женщинами – это просто пережиток того времени, в котором мы жили", – сказал Безруков, проиллюстрировав свои слова примером ЦРУ и британских спецслужб, где "больше женщин, в том числе и на руководящих должностях".

"Разведка очень часто основана на интуиции. А интуиция, я бы рискнул сказать, дана женщинам в лучшей форме, чем мужчинам", – приводит РИА "Новости" слова разведчика.

Безруков вместе с Еленой Вавиловой и Андреем Бронниковым презентовали художественный роман о разведчике-нелегале, который называется "Женщина, которая умеет хранить тайны".

"Почему он (роман) от имени женщины? Потому что, мне кажется, в нашей современной литературе не хватает историй о женщинах, а о женщинах в разведке тем более", – поделилась Вавилова в ходе презентации книги в Москве.

Роман был написан ею в соавторстве с Бронниковым. Он повествует о работе в разведке. Вавилова пояснила, что одной из причин для написания книги стало желание показать образ современного разведчика, так как образы в кино часто отличаются от реальности. При этом Вавилова отметила, что люди, которые "ожидают от романа шпионский детектив, будут разочарованы" в связи с тем, что работа в разведке чаще всего является монотонным трудом.

Безруков и Вавилова работали в Северной Америке под именами Дональд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Фоли более 20 лет. Они были депортированы вместе с еще восьмерыми россиянами, которых задержали в США 9 июля 2010 года по обвинению в незаконной деятельности. В обмен Россия освободила четырех заключенных, передав их в распоряжение американской стороны. Среди этих четверых оказался и помилованный российской стороной и позже якобы отравленный Москвой в Солсбери Сергей Скрипаль.

Отмечается, что участники шпионского скандала не имеют права зарабатывать на нем в США. Согласно соглашению, по которому их депортировали в Россию, любая прибыль, связанная с публикацией материалов об аресте и их деятельности как российских агентов, должна будет конфисковаться в пользу правительства Америки. В связи с этим "российские шпионы" не могут продавать в США книги, а также права на экранизацию своей истории.

В 2017 году сообщалось, что после долгих судебных разбирательств сыну Вавиловой и Безрукова Алексу Вавилову удалось восстановить канадское гражданство, которого его лишили после разоблачения родителей.


Анастасия Норина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Канада
Россия
США
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6 комментариев
№1
22.05.2019 14:36
А по моему большинство девочек осядет на теплых местах в разных пресс-службах, информационных и метеоцентрах, штабах. И регулярно будут получать звездочки и медальки и в Енаралы выбиваться. Какое может быть равенство?
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№2
22.05.2019 16:45
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
А по моему большинство девочек осядет на теплых местах в разных пресс-службах, информационных и метеоцентрах, штабах. И регулярно будут получать звездочки и медальки и в Енаралы выбиваться. Какое может быть равенство?
Разумеется, среднестатистические женщины и мужчины не равны хотя бы исходя из физиологических особенностей разных полов. Что-то получается лучше у мужчин, а что-то у женщин. Но заявлять, что большинство женщин осядет на вспомогательных специальностях и будет за это медали и звания получать – это уже шовинизм. Наоборот, некоторые женщины хотели бы служить лётчиками истребителей, десантниками, водолазами. Но их принципиально в такие профессии не пускают, не смотря ни на какие личные качества или способности.
0
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№3
22.05.2019 17:22
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №2
Но заявлять, что большинство женщин осядет на вспомогательных специальностях и будет за это медали и звания получать – это уже шовинизм. Наоборот, некоторые женщины хотели бы служить лётчиками истребителей, десантниками, водолазами. Но их принципиально в такие профессии не пускают, не смотря ни на какие личные качества или способности.

На примере Цахала вот тут, имхо, исчерпывающе описано с вердиктом: "Женщины нужны в армии только в случае нехватки мужчин для занятия всех должностей и выполнения всех стоящих задач".
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№4
22.05.2019 18:39
Цитата, Hazzard сообщ. №3
"Женщины нужны в армии только в случае нехватки мужчин для занятия всех должностей и выполнения всех стоящих задач".
Так у нас для некоторых специальностей такая нехватка уже имеется. Понятно, что не нужно брать опыт американских феминисток и принципиально лезть в те профессии, где женщины справляются значительно хуже мужчин в силу физиологических и психологических особенностей, только чтобы доказать, что они "равны". Но и специально ограничивать женщин, которые обладают необходимыми качествами, только потому что они женщины нельзя.
0
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№5
22.05.2019 19:31
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Так у нас для некоторых специальностей такая нехватка уже имеется.

Вопроса "можно ли женщине стать, например, танкистом?" не стоит.  Потому что ответ на него тоже очень простой: конечно, можно. Это отцом женщина быть не может, потому что сперматозоиды не вырабатывает, поэтому на нет и суда нет. А танкистом может, так же, как и президентом, космонавтом или силовым гимнастом.

И именно потому, что женщина это может, реальный вопрос стоит так: стоит ли это делать? Война крайне циничная и рациональная штука, а главная задача армии – воевать и воевать максимально эффективно. Эффективно ли будет использование женщин на военной службе в роли танкистов? Или эффективнее будет использование их на вспомогательных ролях, чтобы высвободить мужчин для ролей танкистов?

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Но и специально ограничивать женщин, которые обладают необходимыми качествами, только потому что они женщины нельзя.

Можно найти женщину, которая физически заткнет за пояс большинство мужчин. Но статистика показывает, что таких женщин мало, а тех из них, кто еще и захочет идти в боевые войска, еще меньше. А армия работает массами. Если, например, летчики товар штучный, и поэтому женщины там более-менее эффективны, то те же танкисты товар массовый, и проводить туда отбор, как в летчики, только чтобы найти такую редкую женщину, неразумно и нерентабельно. Поэтому увы и ах, специальные профессиональные ограничения для женщин в некоторых профессиях - неизбежность.
0
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№6
22.05.2019 19:53
Где-то, кажется в сегодняшней новости,  писали о "демографических проблемах" РФ.
Так вот - этим барышням рожать нужно, а не в строю с автоматом рисоваться.
0
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