Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке

Число работающих в российской разведке женщин, в том числе на руководящих должностях, будет увеличиваться, уверен разведчик-нелегал Андрей Безруков.

"Да, я за гендерное равенство. Большое количество мужчин в профессии по сравнению с женщинами – это просто пережиток того времени, в котором мы жили", – сказал Безруков, проиллюстрировав свои слова примером ЦРУ и британских спецслужб, где "больше женщин, в том числе и на руководящих должностях".

"Разведка очень часто основана на интуиции. А интуиция, я бы рискнул сказать, дана женщинам в лучшей форме, чем мужчинам", – приводит РИА "Новости" слова разведчика.

Безруков вместе с Еленой Вавиловой и Андреем Бронниковым презентовали художественный роман о разведчике-нелегале, который называется "Женщина, которая умеет хранить тайны".

"Почему он (роман) от имени женщины? Потому что, мне кажется, в нашей современной литературе не хватает историй о женщинах, а о женщинах в разведке тем более", – поделилась Вавилова в ходе презентации книги в Москве.

Роман был написан ею в соавторстве с Бронниковым. Он повествует о работе в разведке. Вавилова пояснила, что одной из причин для написания книги стало желание показать образ современного разведчика, так как образы в кино часто отличаются от реальности. При этом Вавилова отметила, что люди, которые "ожидают от романа шпионский детектив, будут разочарованы" в связи с тем, что работа в разведке чаще всего является монотонным трудом.

Безруков и Вавилова работали в Северной Америке под именами Дональд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Фоли более 20 лет. Они были депортированы вместе с еще восьмерыми россиянами, которых задержали в США 9 июля 2010 года по обвинению в незаконной деятельности. В обмен Россия освободила четырех заключенных, передав их в распоряжение американской стороны. Среди этих четверых оказался и помилованный российской стороной и позже якобы отравленный Москвой в Солсбери Сергей Скрипаль.

Отмечается, что участники шпионского скандала не имеют права зарабатывать на нем в США. Согласно соглашению, по которому их депортировали в Россию, любая прибыль, связанная с публикацией материалов об аресте и их деятельности как российских агентов, должна будет конфисковаться в пользу правительства Америки. В связи с этим "российские шпионы" не могут продавать в США книги, а также права на экранизацию своей истории.

В 2017 году сообщалось, что после долгих судебных разбирательств сыну Вавиловой и Безрукова Алексу Вавилову удалось восстановить канадское гражданство, которого его лишили после разоблачения родителей.

Анастасия Норина