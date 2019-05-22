США увеличат число боевых кораблей ВМС

Соединенные Штаты планируют чуть более чем за 10 лет увеличить число боевых кораблей ВМС до 355, заявил американский вице-президент Майк Пенс.

По его словам, нынешний бюджетный запрос на кораблестроение крупнейший более чем за 20 лет.

"На самом деле бюджетный запрос ... даст ВМС США ресурсы, чтобы купить 12 новых боевых кораблей. Мы профинансируем 55 кораблей в рамках оборонной программы будущих лет и доведем ВМС США до 355 боевых кораблей чуть больше чем за десятилетие", – заявил Пенс, передает РИА "Новости".

На ноябрь 2018 года в составе ВМС США находились 287 кораблей, в том числе 66 подводных лодок. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно называл это число недостаточным.

Между тем в начале мая стало известно, что Трамп отказался списывать авианосец "Гарри Труман", что обойдется бюджету в 20 млрд долларов в ближайшие 20 лет. На эти деньги ВМС США собирались приобрести новые беспилотные корабли и передовые технологии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Алина Назарова