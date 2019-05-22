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22.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Подписчики посоветовали в Twitter американским военным сбивать российские самолеты

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Стратегический ракетоносец Ту-95
Стратегический ракетоносец Ту-95.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В комментариях к сообщению командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter о перехвате российских Ту-95 и Су-35 американцы заявили, что Россия не является другом для США и их самолеты нужно сбивать.

"Сбить ублюдков, а затем принести официальные извинения", – написал в комментариях Jim Feely.


Mrs. Clarke полагает, что Россия своими действиями проверяет "время отклика" американских сил.

С этим высказыванием согласен и EastTraveler. Он заявил, что Россия должна либо "прекратить военные действия ради мира, либо продолжать свой нынешний путь антагонизма, ведущий к конфликту".

"Они не друзья Америки!" – заявил пользователь Twitter.

The Duke назвал происходящее "играми холодной войны".

Пользователь rick также заявил, что Россия в последние пять лет была "более антагонистичной и враждебной, чем любая другая страна на планете", а в пример привел ситуацию на Украине.

Напомним, командование воздушно-космической обороны Северной Америки опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-35
Ту-95
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3 комментария
№1
22.05.2019 10:09
А Мы их самолёты летающие у границ РОССИИ будем сбивать, ублюдки америкосовские, тупые.
+3
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№2
22.05.2019 10:33
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
А Мы их самолёты летающие у границ РОССИИ будем сбивать, ублюдки америкосовские, тупые.
Давно пора +++ ! А потом принесем извинения, дескать пилот нашего истребителя очень США не любил, но мы проведем с ним воспитательную работу .
0
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№3
22.05.2019 10:35
А как на счет самолетов НАТО летающих у границ РФ...Помнится прежде советские истребители успешно сбивали лезущих к границам СССР янки...Один RB-47 был сбит над Сахалином,второй над Баренцевым морем...
0
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