Подписчики посоветовали в Twitter американским военным сбивать российские самолеты
В комментариях к сообщению командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter о перехвате российских Ту-95 и Су-35 американцы заявили, что Россия не является другом для США и их самолеты нужно сбивать.
"Сбить ублюдков, а затем принести официальные извинения", – написал в комментариях Jim Feely.
Shoot the bastards down and then Apologize.
- Jim Feely (@JimFeely2) 21 мая 2019 г.
Mrs. Clarke полагает, что Россия своими действиями проверяет "время отклика" американских сил.
С этим высказыванием согласен и EastTraveler. Он заявил, что Россия должна либо "прекратить военные действия ради мира, либо продолжать свой нынешний путь антагонизма, ведущий к конфликту".
"Они не друзья Америки!" – заявил пользователь Twitter.
The Duke назвал происходящее "играми холодной войны".
Пользователь rick также заявил, что Россия в последние пять лет была "более антагонистичной и враждебной, чем любая другая страна на планете", а в пример привел ситуацию на Украине.
Напомним, командование воздушно-космической обороны Северной Америки опубликовало фотографии с перехваченными российскими Ту-95 и Су-35 в небе недалеко от побережья Аляски.
Сергей Гурьянов
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
А Мы их самолёты летающие у границ РОССИИ будем сбивать, ублюдки америкосовские, тупые.Давно пора +++ ! А потом принесем извинения, дескать пилот нашего истребителя очень США не любил, но мы проведем с ним воспитательную работу .