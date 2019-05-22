Против врагов Украины: Киев получил современные РЛС

Зачем США передали Украине два контрбатарейных радара

США передали Украине две современные радарные станции контрбатарейной борьбы. С 2014 года Соединенные Штаты передали Киеву уже 13 таких радаров. Вместе с тем Вашингтон продолжает оказывать материальную помощь украинской стране, причем не только поставкой вооружений, но и выделением крупных сумм на поддержку обороны государства.

Вашингтон в понедельник, 20 мая, передал Вооруженным силам Украины две радарные станции контрбатарейной борьбы, сообщили в пресс-службе минобороны Украины. Передача радаров класса AN/TPQ-36 проходила в Киевской области.

Подполковник США Тод Хоф в ходе церемонии вручил заместителю начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Родиону Тимошенко сертификаты на владение этими средствами контрбатарейной борьбы, указали в сообщении оборонного ведомства.

Тимошенко призвал украинских военнослужащих освоить высокотехнологичное вооружение на учебных полигонах и эффективно применять его против врагов Украины в бою.

В украинском министерстве уточнили, что с 2014 года Вашингтон передал украинским военным уже 13 современных контрбатарейных радаров. "Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на востоке. Эти контрбатарейные станции - часть помощи США в вопросах безопасности, стоимость которой свыше $1,1 млрд. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - заявил офицер американской армии.

Согласно информации российских и украинских СМИ, первые шесть радиолокационных станций (РЛС) этого класса американская сторона подвергла доработке, чтобы урезать их возможности. Такая модификация должна была сделать невозможной их использование украинскими ВС для обнаружения артиллерийских обстрелов с территории России. Одним из условий было, что "Киев не будет обострять конфликт с помощью новых систем". Впрочем, не уточняется, коснулись ли такие перемены следующих семи контрбатарейных РЛС.

Радары класса AN/TPQ-36 - это самые современные средства контрбатарейной борьбы. Они предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 обнаруживает и определяет координаты огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Эти радары стоят на вооружении американской армии и до настоящего времени считаются в армии США основной РЛС обнаружения артиллерийских позиций противника.

Станция была разработана и производилась с 1978 года. С тех пор она прошла большое количество модификаций и поставлялась не менее чем в 18 стран мира.

Для последней модификации РЛС AN/TPQ-36(V)10 заявлена эффективная дальность засечки позиций артиллерии - до 15 км, РСЗО - до 24 км, и минометов - до 18 км.

Вашингтон довольно активно обеспечивает украинскую армию современной боевой техникой. В середине марта представитель ВСУ генерал-майор Николай Шевцов сообщил, что в течение 2014-2018 годов в рамках предоставления материально-технической помощи от США и других партнеров в воинские части Украины было поставлено более 400 единиц основных образцов вооружения и военной техники. По его словам, Киев также получил более 9,5 тыс. других устройств и техники.

Помощь Украине со стороны США выражается и в денежном эквиваленте. На прошлой неделе посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон собирается увеличить военную помощь Киеву в 2020 году.

По словам диппредставителя, американские бюджетные проекты, которые уже сейчас находятся на рассмотрении в конгрессе, предполагают увеличение военной помощи по сравнению с 2019 годом. Он уточнил, что речь идет именно о военно-технической помощи, в том числе о поставках летального оружия оборонительного характера. Как сообщил Чалый, американская сторона собирается выделить на помощь более $700 млн.

При этом в самих США свои благотворительные возможности оценивают куда скромнее. За два дня до заявления Чалого сообщалось, что в палате представителей американского конгресса начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает выделение $250 млн на оказание помощи Украине. Документ разместили на сайте комитета.

В соответствии с ним, $250 млн предписывается потратить, "сделать их доступными до 30 сентября 2020 года". Причем $50 млн из указанной суммы были заложены именно на предоставление государству летального оружия оборонного характера.

В проекте уточнили, что еще часть выделяемых средств должна быть направлена на различные программы, в том числе подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение, поддержку в сфере военной разведки.

Такое финансирование Украины со стороны США настораживает, отметил зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Он выразил мнение, что Киеву сейчас необходимо сосредоточиться на "мирной и созидательной деятельности".

"Со стороны России никто и никогда не нападет на наш братский народ. Я отрицательно отношусь к тому, что Соединенные Штаты выделяют средства на военную составляющую украинского государства", - сказал депутат RT.

Лидия Мисник