Николай Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел по поручению Владимира Путина совещание в Крыму, которое касалось, в том числе, дополнительных мер безопасности во время наступающего курортного сезона.

Началось оно не совсем обычно. Новый командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов провел для секретаря Совбеза и остальных участников совещания экскурсию по бронебашенной батарее №30. Она знаменита своей семимесячной обороной Севастополя от немецких захватчиков. Личный состав 30-й батареи несмотря на серьезные разрушения сражался с фашистами до последнего снаряда. Патрушеву показали как сам объект с небольшим музеем внутри, так и бронебашни с орудиями главного калибра, которые находятся в полностью исправном состоянии.

Сейчас, по словам командующего Черноморским флотом сейчас решается вопрос о том станет ли это героический объект музеем как, например, крейсер "Аврора" или пройдет модернизацию и продолжит свою службу как действующее воинское подразделение. После Севастополя участники совещания с Патрушевым во главе переехали в Ялту в исторический Ливадийский дворец.

Открывая совещание секретарь Совбеза сообщил, что в Крыму за прошедший год предотвращена деятельность трех ячеек запрещённойв РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, после аналогичного совещания, которое прошло в июне прошлого года в Севастополе, правоохранители активизирована работу по недопущению и предотвращению в Крыму терактов и преступлений экстремистской направленности. Итогом этой деятельности, по данным секретаря Совбеза, стало возбуждение 62 уголовных дел, в том числе в отношении 6 сторонников запрещенного в России, украинского националистического движения "Правый сектора". Ряд уголовных дел доведен до логического завершения, по ним осуждены 20 человек.

Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности. Также более 350 иностранным гражданам принятзапрете въезда на полуостров.

В то же время, Николай Патрушев выразил сожаление, что не удалось предотвратить трагедию, которая произошла в октябре прошлого года в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек и более 70 пострадали.

"Причины установлены. Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей", - заявил секретарь СБ РФ.

По его словам, "выводы сделаны и приняты соответствующие меры, не только в Крыму, но и по всей стране".

В местах компактного проживания мигрантов задержан 121 человек,причастныйк террористической и экстремистской деятельности

Однако, Патрушев отметил, что недавняя попытка захвата заложников школьником в Татарстане говорит о том, что эта проблема сохраняет высокую актуальность и требует повышенного внимания как правоохранительных органов, так органов власти, местного самоуправления и общественности.

Патрушев попросил всех участников совещания, среди которых были и представители руководства федеральных силовых министерств и ведомств, учесть это в своей работе.

Тем более, что по его словам, проведенные проверки мест массового пребывания людей выявили многочисленные нарушения требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности, а также требований градостроительного законодательства.

Кроме того, как отметил Николай Патрушев, в Крыму остается незавершенным создание комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Что касается начинающегося курортного сезона, то Патрушев обратил внимание, что вся система здравоохранения, функционирующая на полуострове, должна быть готова к увеличению нагрузки и оперативному реагированию на возможные вспышки заболеваний, несчастные случаи, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях.

Он особо подчеркнул, что учитывая случаи выявления на территории Украины холеры, кори и заражения животных африканской чумой, необходимо принять упреждающие меры для минимизации риска их заноса в Крым.

Кроме того секретарь СБ РФ призвал руководство республики активизировать создание вытрезвителей.

По данным Патрушева, криминальная статистика говорит об увеличении совершения правонарушений в состоянии опьянения. Поэтому, по его словам, этот вопрос особо актуален в связи с начинающимся курортным сезоном.

"Однако не доведена до логического завершения работа по созданию специализированных учреждений для размещения в них лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он напомнил, руководству Крыма, что опыт создания таких заведений в стране есть и призвал его активно использовать.

Николай Патрушев заметил, что в настоящее время в Госдум9е на рассмотрении находится законопроект о правовом регулировании функционирования подобных заведений и соответствующих полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Иван Егоров (Севастополь - Ялта)