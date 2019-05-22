Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО" для расчетов ПЗРК опробовали на конкурсе "Чистое небо"
Машину испытали на специальной трассе с преодолением препятствий
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Два новейших бронеавтомобиля "Тайфун-ПВО", предназначенные для перевозки отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", прошли заводские испытания во время всеармейского конкурса "Чистое небо". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа
"В ходе второго дня этапа всеармейского конкурса "Чистое небо" на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск прошли заводские испытания двух единиц военной техники "Тайфун-ПВО", - сообщили в округе.
Представители изготовителя проверили машину на специальной трассе с преодолением препятствий.
"Тайфун-ПВО" создан на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль оснащен крупнокалиберным пулеметом "Корд" и откидной рампой в задней части автомобиля для размещения стрелка ПЗРК.
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"На выставке МАКС-2001 впервые была продемонстрирована боевая машина на базе двухосного вездехода ГАЗ-39371 "Водник", оснащенная четырьмя пусковыми модулями "Стрелец" на восемь ракет семейства "Игла" и пассивной оптико-электронной сканирующей системой кругового обзора "Феникс", разработанной МФПГ-ОАО "Оборонительные системы". Система "Феникс" обеспечивает круговой обзор воздушного пространства, обнаружение и сопровождение целей по их собственному тепловому излучению, опознавание государственной принадлежности и представляет собой единый конструктивный модуль, размещаемый на различных сухопутных и морских носителях либо на стационарных объектах. Дальность обнаружения целей достигает 18 км. Масса модуля без ракет — 600 кг."