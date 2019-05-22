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22.05.2019
Военное обозрение

Под Одессой начались испытания ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун"

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Украина закрывает для полетов гражданской авиации и прохода судов участок Черного моря напротив Одесской области с 22 по 24 мая на время проведения боевых стрельб новых разрабатываемых ракетных комплексов типа “Ольха” и “Нептун”. Об этом сообщают украинские СМИ.

противокорабельный комплекс "Нептун"

Источник изображения: topwar.ru

Программа испытаний подразумевает подготовительные мероприятия на суше в Одесской области с последующими боевыми пусками, которые пройдут в период с 22 по 24 мая этого года. Сообщается, что состоятся очередные пуски ракетного комплекса “Ольха-М”, а также “Ольха-Р”, детали о которых пока не разглашаются.

Кроме того ожидаются испытания ракеты с головкой самонаведения ракетного комплекса РК-360МЦ “Нептун”. Отдельно в программе прописаны испытания ГСН ракеты на земле и в воздухе, где ее будут тестировать, поместив на вертолет для отработки различных режимов по высоте, скорости полета и т.д.

По заявлению разработчиков, ракетный комплекс "Ольха" является глубокой модернизацией советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты — 130 км. Может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

"Нептун" заявлен как противокорабельный ракетный комплекс, предназначенный для поражения боевых кораблей водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км. Может применяться и по наземным целям.

В комплекс входят четыре самоходные пусковые установки с четырьмя ракетами каждая, командная машина управления, заряжающая и транспортная машины. Вес одной ракеты — 670 кг, ее осколочно-фугасной боевой части — 145 кг.

Предварительный этап испытаний “Нептуна” проводился 5 апреля 2019-го года на полигоне в Одесской области. Во время него ракета пролетела 225 километров меняя траекторию полета.

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Страны
Украина
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