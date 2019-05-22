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22.05.2019
ТАСС

Ненецкий автономный округ планирует закупать беспилотники и новые вертолеты

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Orlan-10_UAV
Комплекс с БПЛА Орлан-10. Источник: bp-la.ru.

В регионе также планируют создать эффективную систему обслуживания этих машин и развить региональные вертолетные перевозки

ТАСС, 21 мая. Ненецкий автономный округ (НАО) закупит беспилотные летательные аппараты и вертолеты, хорошо зарекомендовавшие себя в экстремально низких температурах. Соответствующее соглашение подписали холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") и администрация округа, сообщили во вторник в пресс-службе холдинга.

"Стороны договорились определить необходимость и перспективы применения в НАО беспилотных летательных аппаратов, возможности создания в регионе эффективной системы обслуживания вертолетов, перспективы развития региональных перевозок и возможности обновления парка вертолетов НАО", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Вертолетов России" Андрея Богинского, которого цитирует пресс-служба, холдинг готов предложить НАО "как вертолеты, положительно зарекомендовавшие себя при работе в экстремально низких температурах, так и беспилотные летательные аппараты, которые могут использоваться для мониторинга и доставки легких грузов".

Помимо обновления парка вертолетов в НАО планируется создать эффективную систему обслуживания этих машин и развить региональные вертолетные перевозки.

Как отметили в холдинге, активная добыча полезных ископаемых в НАО в сочетании со спецификой транспортной доступности региона и суровым климатом создают предпосылки для активного использования вертолетной техники в регионе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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