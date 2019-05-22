Госдеп США ввёл новые санкции против России

Американский Госдеп расширил санкции против России, введя ограничения против двух российских предприятий и одного учебного центра. Об этом сообщается в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре.

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Новые американские ограничительные меры коснулись московского завода "Авангард", Тульского конструкторского бюро приборостроения и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. Названные в документе российские компании и учебный центр обвиняются в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Кроме российских компаний в санкционный список также попал ряд китайских и сирийских юридических компаний. Санкции, которые подразумевают, в том числе запрет на закупки США продукции предприятий, вводятся с 14 мая и будут действовать в течении двух лет. Однако этот срок может быть сокращен или санкции могут быть вообще отменены в случае принятия такого решения главой Госдепа США Майком Помпео.

Последние санкции США ввели против России 16 мая, когда Минфин США по "закону Магнитского " внес в новый черный список чеченский спецотряд особого реагирования "Терек" и пятерых граждан России: Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикуля и командира отряда спецназначения "Терек" Абузайда Висмурадова.

Ранее введением новых санкций "пригрозил"американский министр энергетики Рик Перри, который пообещал новые американские ограничения из-за строительства "Северного потока-2" не только России, но и европейским компаниям, участвующим в данном проекте.