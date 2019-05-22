Войти
22.05.2019
Военное обозрение

МДКВП проекта 12322 "Зубр" вернулся в состав Балтфлота после ремонта

646
0
+3

Соединение десантных кораблей Балтийского флота пополнилось вернувшимся из ремонта малым десантным кораблем на воздушной подушке (МДКВП) проекта 12322 "Зубр" "Евгений Кочешков". Корабль прибыл к месту постоянного базирования с Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", где проходил ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Источник изображения: topwar.ru

Как говорится в сообщении, на ССЗ "Янтарь" на корабле провели ремонт двигательной установки, восстановили резиновую "юбку" корабля и провели работы на корпусе. Прибывший на базу корабль в ближайшее время выйдет на отработку учебно-боевых задач на полигонах Балтийского моря.

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" был заложен как "МДК-50" и введен в состав БФ 30 октября 1990 года. 17 августа 2001 года был переименован в "Евгений Кочешков".

Водоизмещение 555 тонн. Длина 57,3 метра, ширина 25,6 метра, высота 21,9 метра. Дальность плавания на скорости 55 узлов – 300 миль, на той же скорости без груза – 1000 миль. Автономность 5 суток. Экипаж 31 человек. Скорость хода 60 узлов обеспечивают 5 газотурбинных двигателей мощностью 10000 л.с. каждый.

Для огневой поддержки сил десанта в момент высадки, а также в целях самообороны на корабле был установлен комплекс вооружения в составе 2-х установок для ведения огня неуправляемыми реактивными снарядами калибра 140-мм МС-227 "Огонь2 (боекомплект 132 снаряда), а также двух 30-мм шестиствольных артиллерийских установок АК-630 (боекомплект 3 000 снарядов) с системой управления стрельбой и 1 х 2 ПУ МТУ-2 ЗРК "Игла-1М" (от 8 до 32 ЗУР).

МДКВП способен перевозить 3 основных боевых танка общей массой 150 тонн и 80 морских пехотинцев или до 10 БТР массой до 131 тонны или 8 БМП и 140 морских пехотинцев, а также при отсутствии бронетехники - до 500 десантников.

Предназначен для приема на борт с необорудованного или оборудованного берега подразделений морской пехоты с боевой техникой, а также перевозки их морем и высадки на побережье вероятного противника. МДКВП способен высадить десант на 70% всей длины береговой линии морей и океанов Земли.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-630 Ласка
Зубр
Игла ЗРК
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
12322 Зубр
БФ
Похожие новости
19.03.2014
Вторая жизнь десантного корабля
16.12.2013
Эскадра на экспорт
02.12.2013
Балтийский флот вернет в строй легендарный "Зубр"
25.05.2009
Пять кораблей представит Балтийский флот на Международном военно-морском салоне в Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35