МДКВП проекта 12322 "Зубр" вернулся в состав Балтфлота после ремонта

Соединение десантных кораблей Балтийского флота пополнилось вернувшимся из ремонта малым десантным кораблем на воздушной подушке (МДКВП) проекта 12322 "Зубр" "Евгений Кочешков". Корабль прибыл к месту постоянного базирования с Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", где проходил ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

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Как говорится в сообщении, на ССЗ "Янтарь" на корабле провели ремонт двигательной установки, восстановили резиновую "юбку" корабля и провели работы на корпусе. Прибывший на базу корабль в ближайшее время выйдет на отработку учебно-боевых задач на полигонах Балтийского моря.

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" был заложен как "МДК-50" и введен в состав БФ 30 октября 1990 года. 17 августа 2001 года был переименован в "Евгений Кочешков".

Водоизмещение 555 тонн. Длина 57,3 метра, ширина 25,6 метра, высота 21,9 метра. Дальность плавания на скорости 55 узлов – 300 миль, на той же скорости без груза – 1000 миль. Автономность 5 суток. Экипаж 31 человек. Скорость хода 60 узлов обеспечивают 5 газотурбинных двигателей мощностью 10000 л.с. каждый.

Для огневой поддержки сил десанта в момент высадки, а также в целях самообороны на корабле был установлен комплекс вооружения в составе 2-х установок для ведения огня неуправляемыми реактивными снарядами калибра 140-мм МС-227 "Огонь2 (боекомплект 132 снаряда), а также двух 30-мм шестиствольных артиллерийских установок АК-630 (боекомплект 3 000 снарядов) с системой управления стрельбой и 1 х 2 ПУ МТУ-2 ЗРК "Игла-1М" (от 8 до 32 ЗУР).

МДКВП способен перевозить 3 основных боевых танка общей массой 150 тонн и 80 морских пехотинцев или до 10 БТР массой до 131 тонны или 8 БМП и 140 морских пехотинцев, а также при отсутствии бронетехники - до 500 десантников.

Предназначен для приема на борт с необорудованного или оборудованного берега подразделений морской пехоты с боевой техникой, а также перевозки их морем и высадки на побережье вероятного противника. МДКВП способен высадить десант на 70% всей длины береговой линии морей и океанов Земли.