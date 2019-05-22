Диетологи оценили калорийность питания российских военных

Питание российских военных достаточно калорийное, рассказала "Известиям" член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Так она прокомментировала заявление заместителя министра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова о том, что энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего составляет 4200 ккал в сутки.

"Если мы ведем речь о регулярных войсках, которые занимаются подготовкой к боевым действиям или боевыми действиями, — это нормальная калорийность. Для мужчины призывного возраста она достаточная", — сказала диетолог.

В то же время для людей, не состоящих на военной службе, калорийность такой пищи окажется чрезмерной и гарантирует ожирение, подчеркнула собеседник издания.

Рацион, калорийность которого составляет 4200 ккал, рекомендован мужчинам в возрасте от 18 до 29 лет, которых относят к 5-й группе интенсивности труда, рассказала "Известиям" член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

Это категория тех, кто занимается особо тяжелым трудом. Среди них — горнорабочие на подземных работах, сталевары, вальщики леса и рабочие на разделке древесины, каменщики, бетонщики, землекопы, грузчики, чей труд не механизирован.

"Честно говоря, очень сомневаюсь, что современных солдат можно отнести к этой группе, поскольку все же они не ходят пешком на огромные расстояния, таская на себе кольчуги и толкая пушки. Тем не менее, видимо, такая калорийность взята не "c потолка", рассчитана специалистами с учетом энергозатрат отдельных родов войск", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что молодые здоровые организмы солдат с высоким уровнем тестостерона "переварят" эти калории. При этом офисным служащим такого же возраста рекомендовано питание с калорийностью 2450 ккал, заключила врач.

В свою очередь, замминистра заявил, что "фирменный знак" военной кухни — тушенка и консервы мясорастительные остались только на "гражданке".

По его словам, сейчас "потомки сухого пайка", называемые индивидуальными рационами питания (ИРП), имеются в семи разновидностях по дням недели. Это необходимо для того, чтобы военнослужащим не приедалась однообразная пища.