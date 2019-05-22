Войти
22.05.2019
Известия.ru

Диетологи оценили калорийность питания российских военных

727
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Питание российских военных достаточно калорийное, рассказала "Известиям" член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Так она прокомментировала заявление заместителя министра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова о том, что энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего составляет 4200 ккал в сутки.

"Если мы ведем речь о регулярных войсках, которые занимаются подготовкой к боевым действиям или боевыми действиями, — это нормальная калорийность. Для мужчины призывного возраста она достаточная", — сказала диетолог.

В то же время для людей, не состоящих на военной службе, калорийность такой пищи окажется чрезмерной и гарантирует ожирение, подчеркнула собеседник издания.

Рацион, калорийность которого составляет 4200 ккал, рекомендован мужчинам в возрасте от 18 до 29 лет, которых относят к 5-й группе интенсивности труда, рассказала "Известиям" член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

Это категория тех, кто занимается особо тяжелым трудом. Среди них — горнорабочие на подземных работах, сталевары, вальщики леса и рабочие на разделке древесины, каменщики, бетонщики, землекопы, грузчики, чей труд не механизирован.

"Честно говоря, очень сомневаюсь, что современных солдат можно отнести к этой группе, поскольку все же они не ходят пешком на огромные расстояния, таская на себе кольчуги и толкая пушки. Тем не менее, видимо, такая калорийность взята не "c потолка", рассчитана специалистами с учетом энергозатрат отдельных родов войск", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что молодые здоровые организмы солдат с высоким уровнем тестостерона "переварят" эти калории. При этом офисным служащим такого же возраста рекомендовано питание с калорийностью 2450 ккал, заключила врач.

В свою очередь, замминистра заявил, что "фирменный знак" военной кухни — тушенка и консервы мясорастительные остались только на "гражданке".

По его словам, сейчас "потомки сухого пайка", называемые индивидуальными рационами питания (ИРП), имеются в семи разновидностях по дням недели. Это необходимо для того, чтобы военнослужащим не приедалась однообразная пища.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Булгаков Дмитрий
Похожие новости
15.10.2018
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков открыл мост через реку Большой Енисей
02.04.2018
Российский спецназ получит новый паек
06.12.2016
СМИ: более 710 тысяч тонн материальных средств доставлено группировке РФ в Сирии
11.05.2016
Звезда разведчика
21.08.2015
Подразделения Минобороны РФ собрали на островах в Арктике 2,6 тыс. тонн металлолома
13.02.2012
Взрывной компромисс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35
  • 22.05 16:27
  • 7
Новый "Панцирь" научили бороться с любыми беспилотниками