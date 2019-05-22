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22.05.2019
Lenta.ru

Летчик назвал достоинства Су-57

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Истребитель пятого поколения Су-57 "по многим характеристикам" превосходит действующие "машины 4-го поколения, даже поколения 4++", сообщил "Звезде" Герой России, полковник запаса Сергей Богдан.

Летчик-испытатель уверен, что самолет наделен всеми характеристиками, необходимыми для современного боя.

"Это низкая заметность. Также самолет обладает огромнейшей номенклатурой современного вооружения. И при этом он не утратил основных характеристик и достоинств, а в чем-то даже и превосходит — с точки зрения маневренности, летно-технических характеристик", — сказал Богдан.

15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57, вероятно, будет "цельнометаллическим", что "может отразиться на высокотехнологичности аппарата".

В декабре 2018 года издание The National Interest написало, что Су-57 использует устаревшую технологию малозаметности, которую бесполезно применять против современных радаров. Речь идет, в частности, о том, что Су-57 получат "пиксельную" окраску, снижающую оптическую заметность машины. Согласно изданию, такая технология была актуальна в XX веке, но не в XXI.

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