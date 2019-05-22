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22.05.2019
Lenta.ru

"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"

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Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Легкая ракета "Ангара-1.2" дороже средних носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" почти на 700 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Информационное агентство обратило внимание на данные, размещенные в собственной системе "СПАРК-Маркетинг". Согласно представленным материалам, "Роскосмос" за восемь единиц "Союз-2.1б", предназначенных для запуска к Международной космической станции (МКС) грузовиков "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС", готов заплатить 10 миллиардов 447 миллионов рублей (то есть по 1,3 миллиарда рублей за ракету).

С другой стороны, заказ госкорпорации на строительство одного носителя "Ангара-1.2", который в 2021 году должен запустить три спутника системы "Гонец", составляет 2 миллиарда 27,8 миллиона рублей. Как отмечает агентство, до этого шесть спутников "Гонец" будут выводиться двумя пусками "Союз-2.1б" стоимостью 1,345 миллиарда рублей каждый.

"Таким образом, стоимость [легкой] "Ангары" превысит цену [среднего] "Союза" почти на 700 миллионов рублей", — заключает "Интерфакс".

В марте глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter заявил, что "никакого отставания в техническом развитии [госкорпорации] нет. Есть серьезное отставание в финансировании отрасли".

В июле 2018 года Рогозин предложил объединить "Центра Хруничева" и "Прогресс" в кооперацию. По словам главы госкорпорации, это необходимо для "финансового оздоровления "Центра Хруничева"", сообщало РИА Новости.

В мае того же года Рогозин немедленно призвал предприятия "Роскосмоса" найти применение ракетам семейства "Ангара", передавало РИА Новости.

Грузоподъемность ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" при выведении полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составляет 7 и 7,85 тонны (при старте с Плесецка), соответственно. Носители серийно выпускаются ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Предприятие считается одной из немногих финансово устойчивых компаний госкорпорации.

Грузоподъемность легкой ракеты "Ангара-1.2", создаваемой "Центром Хруничева" (в Москве и Омске), при выведении полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составляет 3,5 тонны.

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
22.05.2019 19:29
- как дела в России?
- воруют...
0
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