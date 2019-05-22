Войти
22.05.2019
WarSpot

HH-60W: первый полёт нового "спасателя"

494
1
0
Источник изображения: warspot.ru

Военно-воздушные силы США вскоре получат новую модификацию вертолёта UH-60 Black Hawk. Вчера, 20 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Sikorsky провела первые лётные испытания нового боевого спасательного вертолёта.

Испытания проходили на аэродроме в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и продлились 80 минут. За это время экипаж проверил вертолёт в режиме зависания и низкоскоростного полёта. Следующий этап испытаний запланирован на ближайшие дни.

Первый полёт Sikorsky HH-60W

Вертолёт HH-60W, пока не получивший официального названия, разрабатывается в рамках программы Combat Rescue Helicopter. ВВС США планируют закупить 113 этих машин для замены своего парка HH-60G Pave Hawks.

HH-60W существенно отличается от своего предшественника. В частности, указывается, у новой модификации увеличены топливные баки, что позволило удлинить боевой радиус до 361 км. Кроме того, перспективная модель получила новые системы защиты и вооружения.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Euro Hawk
SH-60
UH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
Похожие новости
22.05.2019
В США начались полёты вертолёта HH-60W для сил специальных операций
20.05.2019
Sikorsky HH-60W впервые взлетел
01.12.2014
ВВС США вертолеты HH-60W получат название «Виски»
16.04.2014
Пентагон предполагает, бюджет располагает
09.04.2012
ВВС США заменят поисково спасательные вертолеты Pave Hawk
1 комментарий
№1
22.05.2019 08:31
В российских ВС функции, аналогичные многочисленным модификациям UH-60 Black Hawk (первый полет в 1974 году) исполняет Ми-8 (первый полет в 1961 году).
Более крупный Ми-8 имеет преимущество по вместимости и грузоподъемности, но обладает большими габаритными размерами и соответственно уступает по возможности палубного базирования и доставки к ТВД транспортными самолетами.
"Черный ястреб" с частичной разборкой транспортируется в среднем С-130 "Геркулес":


Полуразобранный Ми-8 с трудом умещается в тяжелый Ил-76:


Между тем, прямым аналогом UH-60 по общей компоновке, мощности двигателей, габаритам грузопассажирской кабины и самого вертолета, можно считать Ка-62. Точнее - он превосходит Ястреба практически по всем ЛТХ!


Проект Ка-62 для гражданского рынка продвигается ни шатко ни валко, поскольку, помимо прочего, сейчас в данной размерности относительно низкий спрос и чрезвычайно плотная конкуренция, производитель сомневается в его окупаемости.
В нише средний/средний+ существует целый букет вертолетов, один лучше другого. Все ведущие вертолетостроители мира предлагают сразу несколько моделей: Airbus Helicopters Н175/Н160/H155, Bell412EP/Bell525, Leonardo AW189/AW139, Sikorsky S-76D и даже южнокорейский «Сурион».

Трудно узнать, но это гражданский вариант грозного Черного ястреба - так, курица курицей:


В продвижении Ка-62 для военных нужд "Вертолеты России" и подавна не заинтересованы - зачем им вкладывать силы и средства в импортозамещение, подбор и испытания отечественного двигателя, если МО за неимением альтернатив продолжает покупать давно освоенные и имеющие низкую производственную себестоимость старые модели на основе Ми-8 и Ка-27?

Ка-62 для военных нужд незаменим.
1.
Имея малые собственные габариты и диаметр винта, ударопоглощающее шасси, закрытый, компактный и безопасный рулевой винт и высокую энерговооруженность, вертолет идеален для базирования на боевых кораблях всех типов, начиная от МРК и корветов.
2.
Ка-62 возможно будет без разборки (сложив лопасти несущего винта и хвостовой стабилизатор) перевозить на перспективном среднем ВТС типа Ту-230/Ил-276.
3.
Не берусь утверждать, но вероятно Ка-62 имеет большой потенциал и для нужд спец. подразделений, МП, ВДВ и сухопутных войск.

Кроме заказов для Министерства обороны, государство способно подобрать нужные слова, чтобы убедить отечественные нефтяные компании (которые являются крупнейшими потребителями вертолетов для вахтовых офшорных операций) закупать Ка-62 вместо иномарок, а это сотни машин.

С технической стороны, приоритетная задача - создание отечественного двигателя, на котором кмк и следует сфокусироваться, в первую очередь Минпромторгу, не ждать пока сами "Вертолеты России" проявят инициативу - ее можно не дождаться никогда.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35