HH-60W: первый полёт нового "спасателя"
Военно-воздушные силы США вскоре получат новую модификацию вертолёта UH-60 Black Hawk. Вчера, 20 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Sikorsky провела первые лётные испытания нового боевого спасательного вертолёта.
Испытания проходили на аэродроме в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и продлились 80 минут. За это время экипаж проверил вертолёт в режиме зависания и низкоскоростного полёта. Следующий этап испытаний запланирован на ближайшие дни.
Первый полёт Sikorsky HH-60W
Вертолёт HH-60W, пока не получивший официального названия, разрабатывается в рамках программы Combat Rescue Helicopter. ВВС США планируют закупить 113 этих машин для замены своего парка HH-60G Pave Hawks.
HH-60W существенно отличается от своего предшественника. В частности, указывается, у новой модификации увеличены топливные баки, что позволило удлинить боевой радиус до 361 км. Кроме того, перспективная модель получила новые системы защиты и вооружения.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Более крупный Ми-8 имеет преимущество по вместимости и грузоподъемности, но обладает большими габаритными размерами и соответственно уступает по возможности палубного базирования и доставки к ТВД транспортными самолетами.
"Черный ястреб" с частичной разборкой транспортируется в среднем С-130 "Геркулес":
Полуразобранный Ми-8 с трудом умещается в тяжелый Ил-76:
Между тем, прямым аналогом UH-60 по общей компоновке, мощности двигателей, габаритам грузопассажирской кабины и самого вертолета, можно считать Ка-62. Точнее - он превосходит Ястреба практически по всем ЛТХ!
Проект Ка-62 для гражданского рынка продвигается ни шатко ни валко, поскольку, помимо прочего, сейчас в данной размерности относительно низкий спрос и чрезвычайно плотная конкуренция, производитель сомневается в его окупаемости.
В нише средний/средний+ существует целый букет вертолетов, один лучше другого. Все ведущие вертолетостроители мира предлагают сразу несколько моделей: Airbus Helicopters Н175/Н160/H155, Bell412EP/Bell525, Leonardo AW189/AW139, Sikorsky S-76D и даже южнокорейский «Сурион».
Трудно узнать, но это гражданский вариант грозного Черного ястреба - так, курица курицей:
В продвижении Ка-62 для военных нужд "Вертолеты России" и подавна не заинтересованы - зачем им вкладывать силы и средства в импортозамещение, подбор и испытания отечественного двигателя, если МО за неимением альтернатив продолжает покупать давно освоенные и имеющие низкую производственную себестоимость старые модели на основе Ми-8 и Ка-27?
Ка-62 для военных нужд незаменим.
1.
Имея малые собственные габариты и диаметр винта, ударопоглощающее шасси, закрытый, компактный и безопасный рулевой винт и высокую энерговооруженность, вертолет идеален для базирования на боевых кораблях всех типов, начиная от МРК и корветов.
2.
Ка-62 возможно будет без разборки (сложив лопасти несущего винта и хвостовой стабилизатор) перевозить на перспективном среднем ВТС типа Ту-230/Ил-276.
3.
Не берусь утверждать, но вероятно Ка-62 имеет большой потенциал и для нужд спец. подразделений, МП, ВДВ и сухопутных войск.
Кроме заказов для Министерства обороны, государство способно подобрать нужные слова, чтобы убедить отечественные нефтяные компании (которые являются крупнейшими потребителями вертолетов для вахтовых офшорных операций) закупать Ка-62 вместо иномарок, а это сотни машин.
С технической стороны, приоритетная задача - создание отечественного двигателя, на котором кмк и следует сфокусироваться, в первую очередь Минпромторгу, не ждать пока сами "Вертолеты России" проявят инициативу - ее можно не дождаться никогда.