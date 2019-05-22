HH-60W: первый полёт нового "спасателя"

Военно-воздушные силы США вскоре получат новую модификацию вертолёта UH-60 Black Hawk. Вчера, 20 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Sikorsky провела первые лётные испытания нового боевого спасательного вертолёта.

Испытания проходили на аэродроме в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и продлились 80 минут. За это время экипаж проверил вертолёт в режиме зависания и низкоскоростного полёта. Следующий этап испытаний запланирован на ближайшие дни.

Первый полёт Sikorsky HH-60W

Вертолёт HH-60W, пока не получивший официального названия, разрабатывается в рамках программы Combat Rescue Helicopter. ВВС США планируют закупить 113 этих машин для замены своего парка HH-60G Pave Hawks.

HH-60W существенно отличается от своего предшественника. В частности, указывается, у новой модификации увеличены топливные баки, что позволило удлинить боевой радиус до 361 км. Кроме того, перспективная модель получила новые системы защиты и вооружения.