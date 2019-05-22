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22.05.2019
ТАСС

Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" провел учения в Белом море

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МПК "Нарьян-Мар"
МПК "Нарьян-Мар".
Источник изображения: © пресс-служба Северного флота

Экипаж провел тренировки по борьбе за живучесть корабля в море, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Нарьян-Мар" Беломорской военно-морской базы Северного флота во вторник провел тактические учения по поражению корабельными артиллерийскими комплексами воздушных и морских целей в полигонах боевой подготовки в Белом море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей с различных дистанций, высот и направлений", - говорится в сообщении.

За время выхода в море экипаж "Нарьян-Мара" провел ряд тренировок по борьбе за живучесть корабля в море, маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также по организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Компании
БелОМО
Проекты
1124 Альбатрос
Военные учения
СФ
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