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22.05.2019
ТАСС

Николай Патрушев подверг критике Крым за срыв сроков строительства жилья для военных

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Ключи от квартиры
Ключи от квартиры
Источник изображения: яндекс.картинки

Секретарь Совбеза также призвал обратить внимание на обеспеченность детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов местами в дошкольных и школьных учреждениях

ЯЛТА, 21 мая. /ТАСС/. Проблемы с финансированием приводят к срыву сроков строительства жилья для военных и сотрудников правоохранительных органов в Крыму. На это указал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время совещания по вопросам безопасности на полуострове.

"Учитывая важность и особенности выполнения военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб государственных задач, зачастую связанных с высоким риском для жизни и здоровья, их социальное обеспечение, было и остается приоритетной задачей", - сказал Патрушев на совещании, посвященном вопросам обеспечения безопасности Крыма, напомнив о том, что в целом система их правовой, социальной защиты, материального и пенсионного обеспечения сформирована.

"Вместе с тем при реализации этих системных мер порой возникают проблемы, которые оказывает негативное влияние на морально-психологическое состояние военнослужащих и членов их семей, снижают удовлетворенность условиями прохождения службы", - сказал Патрушев. "Прежде всего, это относится к проблемам в решении жилищных вопросов, препятствием для которых является срыв сроков строительства жилья на Крымском полуострове, недофинансирование предоставления необходимых субсидий", - отметил он.

Секретарь российского Совбеза сообщил также о сложностях в обеспечении служебным жильем, медицинском обеспечении, предоставлении иных мер социальной поддержки. Он призвал обратить внимание на обеспеченность детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов местами в дошкольных и школьных учреждениях.

"Прошу в ходе совещания представителей Министерства обороны, Росгвардии, МВД России, спецслужб и иных органов власти, а также руководителей регионов доложить о ходе реализации [указаний и поручений президента РФ]", - сказал Патрушев.

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Россия
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Росгвардия
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Патрушев Николай
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