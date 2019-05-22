Су-27 исполнилось 42 года: как "Фланкер" изменил военную авиацию

Истребитель Су-27, который в странах НАТО называют Flanker, совершил свой первый полет 20 мая 1977 года.

Его считают советским аналогом американского F-15 Eagle. "Двадцать седьмой" считался непревзойденным по маневренности на низкой скорости. Американский F-15 мог лучше маневрировать на высоких скоростях, однако Flanker компенсировал свое отставание по этому параметру тяжелым вооружением, большей дальностью полета, превосходной тяговооруженностью и быстрым набором высоты.

Советское руководство больше доверяло уже существующему на тот момент МиГ-31 и модернизированным самолетам третьего поколения, поэтому серийное производство новой машины запустили лишь в 1981 году. Су-27 должен был стать основой советского истребительного флота. Экспортировать его планировали только в Китай, да и эти планы появились незадолго до распада СССР. Зато сразу после него бывшие советские республики начали активно предлагать имевшиеся у них самолеты иностранным заказчикам, в результате чего Flanker был принят на вооружение более чем в 10 странах. Су-27 несет службу в Анголе, Китае, Вьетнаме, Монголии, Индонезии, Эфиопиии, Эритрее и других странах. Несколько машин попали в Соединенные Штаты, где их тщательно изучили.

В отличие от F-15C, сумевшего продемонстрировать свои возможности в 1982 году, когда он принес израильским ВВС несколько десятков побед без безвозвратных потерь, Су-27 не успел активно проявить себя в ходе холодной войны. В последние десятилетия воздушные бои стали редкостью. Однако в 1999-2000 годах Су-27 ВВС Эфиопии успешно сбили несколько эритрейских МиГ-29 в ходе эфиопо-эритрейского конфликта. Это позволило продемонстрировать превосходство "Фланкера" перед другими советскими самолетами, однако шанс бросить вызов F-15 "сушке" так и не представился.

Впрочем, Су-35, ставший дальнейшим развитием концепции "двадцать седьмого", использовался в Сирии. Встретившись с F-22, он доказал, что может не только избегать обнаружения, но и брать на прицел американские самолеты-"невидимки" пятого поколения.

Су-27 до сих пор несут службу в ВКС России. За прошедшие годы появилось множество модификаций этого самолета. Некоторые из них, к примеру Су-27СМ3, оснащенный современной авионикой и усовершенствованной РЛС, относят к поколению "4+". "Фланкеры" получили множество самых разнообразных боеприпасов, позволяющих им не только завоевывать превосходство в воздухе, но и выполнять другие задачи - к примеру, уничтожать корабли или наносить ракетные удары по наземным целям.

Су-30МКИ, также созданный на основе Су-27, на сегодняшний день является основным истребителем ВВС Индии. "Фланкер" и его производные, такие как Су-30, Су-35, J-11B, J-15 и J-16, составляют важнейшую часть воздушного флота ВВС Китая.

Ключом к успеху Су-27, как пишет Military Watch, стала возможность внедрения технологий следующего поколения. На его основе были созданы Су-34 и Су-35, идущие в ногу с американскими самолетами пятого поколения. Некоторые технологии, используемые в этих самолетах, появились через несколько десятков лет после разработки самой платформы. Есть мнение, что модернизированный Су-27 и разработанные на его основе самолеты будут использоваться до 2040-х годов.

Илья Максимов