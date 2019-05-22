Превращение F-16 в Су-57 попало на видео

На авиабазе ВВС США Неллис (штат Техас) перекрасили американский истребитель четвертого поколения F-16C Fighting Falcon в "пиксельную окраску" российского истребителя пятого поколения Су-57. Соответствующие мероприятия показаны в размещенном на Facebook ролике.

Как замечает The Aviationist, перекрашенный самолет американские военные планируют использовать в качестве условной цели на учениях ВВС.

В январе сообщалось, что машина, входящая в состав 57-го авиакрыла ВВС США, получит "пиксельную" окраску, имитирующую российские Су-57. Такое решение военные приняли по итогам голосования в сети. Широкой публике перекрашенный F-16C Fighting Falcon обещали показать в ноябре.

В ноябре 2018 года стало известно, что Су-57 получат "пиксельную" окраску, снижающую оптическую заметность машины.