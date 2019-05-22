"Каракурты" получат новую окраску

Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", получат новую схему окраски: кормовая часть станет черной.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на ЦМКБ "Алмаз", таким образом уже перекрасили "Советск", первый серийный корабль этого типа. Он вышел на заводские ходовые испытания в Ладожское озеро 20 мая.

Решение о перекраске "Каракуртов" приняли после первых месяцев эксплуатации головного корабля "Мытищи", рассказали конструкторы МРК.

"Экипаж изложил свои замечания: речь идет о выхлопе, из-за которого серый корпус корабля покрывается копотью, – сообщили в ЦМКБ "Алмаз". – ВМФ обратился к бюро-проектанту, мы согласовали схему окраски, после чего информацию передали заводам-строителям".

По словам флотского источника издания, черная корма – также традиционный элемент камуфляжа малых ракетных кораблей ВМФ СССР и России. "Маскирующая окраска применялась на флоте еще в годы Первой мировой войны, – отметил он. – Сегодня таким образом окрашены, например, малые артиллерийские корабли проекта 21630".

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, ЗРПК "Панцирь-М" (или двумя АК-630) и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда". В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей.