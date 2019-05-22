Нет даже тушенки: чем кормят в российской армии
В Минобороны РФ рассказали об отказе в армии от тушенки
Российских военнослужащих в армии уже не кормят традиционной тушенкой и "мясорастительными консервами", сообщили в Минобороны. Но такие "потери" не делают армейский рацион менее разнообразным: сейчас в армии семь разновидностей меню по дням недели. При этом ежедневный рацион каждого военного составляет 4,2 тыс. калорий.
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков заявил "Аргументам и фактам", что в российской армии больше не кормят солдат традиционной тушенкой и "мясорастительными консервами".
"То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, - тушенка и "консервы мясорастительные" - только на гражданке осталось. Даже ИРП [индивидуальные рационы питания], потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц", - отметил Булгаков, уточнив, что устрицами российских солдат не кормят, поскольку это скоропортящийся продукт.
Кроме того, основу материально-технического обеспечения армии составляют, в частности, более трех тысяч столовых и камбузов, сообщил Булгаков. Из них 887 переведены на питание по принципу "шведского стола", а в 730 столовых можно заказывать еду через систему управления доступом. "Проще говоря, если ты зарегистрирован в системе, то есть встал на довольствие, прикладываешь большой палец к сканеру - и получаешь завтрак, обед или ужин", - рассказал военный.
В августе прошлого года Булгаков сообщил, что порядка 600 тыс. военнослужащих российской армии каждый день получают трех-четырехразовое питание по норме №1 продовольственного пайка. "Только в мирное время ежедневно три-четыре раза нужно накормить около 600 тыс. военнослужащих по норме №1 продовольственного пайка, ежегодно выдать порядка 50 млн предметов военной формы одежды, содержать 5,7 тыс. военных городков, 69,5 тыс. зданий и сооружений", - отметил он.
За четыре месяца до этого он рассказал о разработке для спецназа нового пайка повышенной калорийности и энергоемкости. На тот момент, как отмечал Булгаков, паек только разрабатывался, и ему предстояло пройти необходимые испытания, в том числе медицинские.
В российских армиях изменение рациона может зависеть не только от контингента войск, для которых предоставляется питание, но от места их дислокации. Так, в конце января прошлого года установившаяся морозная погода стала причиной перемен в привычной схеме питания военнослужащих в Поволжье.
Кроме того, солдатам выдавали витаминизированные соки. Они также могли на выбор взять несколько витаминных салатов, приготовленных исключительно из свежих овощей.
Военнослужащих, естественно, уберегали от вирусных заболеваний не только путем добавления в рацион насыщенных витаминами продуктов. В декабре 2017 года военнослужащие всех соединений и воинских частей общевойскового объединения Центрального военного округа, размещенного в Поволжье, прошли вакцинацию для профилактики простуды и гриппа.
Кстати, если вернуться к теме исключения тушенки из рациона российских военных, стоит отметить, что это уж не первое "каноническое" блюдо армии РФ, которое убирают из ежедневного рациона служащих. Восемь лет назад, 7 ноября 2011 года, в Минобороны сообщили, что непопулярные в армейской среде крупы, а именно перловка и пшенка, будут использоваться в пищевом рационе российской армии исключительно в качестве одного из ингредиентов первых блюд, но не в кашах или гарнирах.
"Перловая и пшенная крупы не полностью исключаются из рациона военнослужащего. Они будут добавляться в первые блюда, однако в кашах и в качестве гарниров ко вторым блюдам они использоваться не будут", - приводило РИА "Новости" слова представителя оборонного ведомства.
Он уточнил, что, к примеру, в рассольнике или ухе, заменить перловку ни на что нельзя. При этом есть перловку и на первое, и на второе "российский солдат больше не будет". Теперь в его меню утвержденная альтернатива - картошка, макароны и рис. Представитель Минобороны тогда сообщал о передаче соответствующих указаний всем аутсорсинговым компаниям, задействованным в обеспечении питания военнослужащих российской армии.
Лидия Мисник
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Из-за непогоды личный состав начал получать на приемах пищи не только лук, чеснок и сало, способствующие повышению калорийности, но также и апельсины, мандарины или яблоки.Это лук и чеснок способствуют калорийности? Лидия, Вы сами готовите? Боюсь за ваших домашних.
непопулярные в армейской среде крупы, а именно перловка и пшенка, будут использоваться в пищевом рационе российской армии исключительно в качестве одного из ингредиентов первых блюд, но не в кашах или гарнирах.Перловка, пшенка - чудесные каши. Просто нужно уметь готовить. И не кормить только ими каждый день.
Кто всё это пишет? Кто всё это делает? "удаки, *лять, откуда их стало так много? Почему именно им доверено принимать решения?
За четыре месяца до этого он рассказал о разработке для спецназа нового пайка повышенной калорийности и энергоемкости.А разве калорийность и энергоемкость питания это не одно и тоже? Кто эти люди?