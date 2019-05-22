Нет даже тушенки: чем кормят в российской армии

В Минобороны РФ рассказали об отказе в армии от тушенки

Российских военнослужащих в армии уже не кормят традиционной тушенкой и "мясорастительными консервами", сообщили в Минобороны. Но такие "потери" не делают армейский рацион менее разнообразным: сейчас в армии семь разновидностей меню по дням недели. При этом ежедневный рацион каждого военного составляет 4,2 тыс. калорий.

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков заявил "Аргументам и фактам", что в российской армии больше не кормят солдат традиционной тушенкой и "мясорастительными консервами".

"То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, - тушенка и "консервы мясорастительные" - только на гражданке осталось. Даже ИРП [индивидуальные рационы питания], потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц", - отметил Булгаков, уточнив, что устрицами российских солдат не кормят, поскольку это скоропортящийся продукт.

Генерал обратил внимание, что питание подбирается для солдат в зависимости от их физических нагрузок и рода войск. Энергетическая ценность рациона каждого военнослужащего, по его словам, составляет 4,2 тыс. калорий в день.

Кроме того, основу материально-технического обеспечения армии составляют, в частности, более трех тысяч столовых и камбузов, сообщил Булгаков. Из них 887 переведены на питание по принципу "шведского стола", а в 730 столовых можно заказывать еду через систему управления доступом. "Проще говоря, если ты зарегистрирован в системе, то есть встал на довольствие, прикладываешь большой палец к сканеру - и получаешь завтрак, обед или ужин", - рассказал военный.

В августе прошлого года Булгаков сообщил, что порядка 600 тыс. военнослужащих российской армии каждый день получают трех-четырехразовое питание по норме №1 продовольственного пайка. "Только в мирное время ежедневно три-четыре раза нужно накормить около 600 тыс. военнослужащих по норме №1 продовольственного пайка, ежегодно выдать порядка 50 млн предметов военной формы одежды, содержать 5,7 тыс. военных городков, 69,5 тыс. зданий и сооружений", - отметил он.

За четыре месяца до этого он рассказал о разработке для спецназа нового пайка повышенной калорийности и энергоемкости. На тот момент, как отмечал Булгаков, паек только разрабатывался, и ему предстояло пройти необходимые испытания, в том числе медицинские.

В российских армиях изменение рациона может зависеть не только от контингента войск, для которых предоставляется питание, но от места их дислокации. Так, в конце января прошлого года установившаяся морозная погода стала причиной перемен в привычной схеме питания военнослужащих в Поволжье.

Из-за непогоды личный состав начал получать на приемах пищи не только лук, чеснок и сало, способствующие повышению калорийности, но также и апельсины, мандарины или яблоки.

Кроме того, солдатам выдавали витаминизированные соки. Они также могли на выбор взять несколько витаминных салатов, приготовленных исключительно из свежих овощей.

Военнослужащих, естественно, уберегали от вирусных заболеваний не только путем добавления в рацион насыщенных витаминами продуктов. В декабре 2017 года военнослужащие всех соединений и воинских частей общевойскового объединения Центрального военного округа, размещенного в Поволжье, прошли вакцинацию для профилактики простуды и гриппа.

Кстати, если вернуться к теме исключения тушенки из рациона российских военных, стоит отметить, что это уж не первое "каноническое" блюдо армии РФ, которое убирают из ежедневного рациона служащих. Восемь лет назад, 7 ноября 2011 года, в Минобороны сообщили, что непопулярные в армейской среде крупы, а именно перловка и пшенка, будут использоваться в пищевом рационе российской армии исключительно в качестве одного из ингредиентов первых блюд, но не в кашах или гарнирах.

О замене в солдатском рационе перловой и пшенной крупы в качестве каши или гарнира на картофель, рис и макароны незадолго до этого распорядился бывший тогда министром обороны РФ Анатолий Сердюков.

"Перловая и пшенная крупы не полностью исключаются из рациона военнослужащего. Они будут добавляться в первые блюда, однако в кашах и в качестве гарниров ко вторым блюдам они использоваться не будут", - приводило РИА "Новости" слова представителя оборонного ведомства.

Он уточнил, что, к примеру, в рассольнике или ухе, заменить перловку ни на что нельзя. При этом есть перловку и на первое, и на второе "российский солдат больше не будет". Теперь в его меню утвержденная альтернатива - картошка, макароны и рис. Представитель Минобороны тогда сообщал о передаче соответствующих указаний всем аутсорсинговым компаниям, задействованным в обеспечении питания военнослужащих российской армии.

Лидия Мисник