Эксперт: калибр 57 мм позволит технике РФ гарантированно поражать зарубежные бронемашины
Как пояснил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, штатный для российской бронетехники калибр 30 мм уже не эффективен против перспективных бронемашин
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская военная техника, оснащенная вооружением калибра 57 мм, будет гарантированно поражать современные и перспективные зарубежные бронемашины (БМП) легкого и среднего классов. Боеприпасы калибра 57 мм также повышают возможности по борьбе с воздушными целями и живой силой противника, рассказал во вторник ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщил ТАСС, что в России прорабатывается возможность перевооружения легких и средних бронемашин с их основного калибра 30 мм на калибр 57 мм.
"Исходя из баллистических возможностей этих боеприпасов [калибра 57 мм], особенно новых типов, они будут гарантированно пробивать на дистанциях действительной стрельбы лобовую часть зарубежной бронетехники легкого и среднего класса", - сказал Мураховский.
Он пояснил, что штатный для российской бронетехники калибр 30 мм уже не эффективен против перспективных зарубежных бронемашин. "Британская [БМП] от ВАЕ Systems, немецкие и перспективные американские, программу по которым они недавно опять открыли [программа NGCV - Next-Generation Combat Vehicle], согласно техзаданиям и испытаниям, как они утверждают, держат 30 мм в лоб, причем на дистанциях буквально 100-150 м, то есть в упор", - отметил Мураховский.
Он напомнил, что некоторые российские образцы в данном калибре уже создаются. "На предыдущем форуме "Армия" на тяжелой БМП Т-15 стоял такой модуль, есть такие разработки и для платформ среднего класса. На "Курганце" и даже на "Бумеранге", в принципе, возможен такой модуль, но, правда, с меньшим боекомплектом... В калибре 57 мм удается создавать и зенитный комплекс, я имею ввиду "Деривацию-ПВО", - сказал собеседник.
По его словам, боеприпасы калибра 57 мм имеют повышенное поражающее действие при борьбе с живой силой и летательными аппаратами, такими как беспилотники, барражирующие и корректируемые боеприпасы, боевые вертолеты, штурмовая авиация, другие малоскоростные низколетящие цели.
Перспективы
Мураховский отметил, что, по его мнению, калибром 57 мм будут оснащаться в первую очередь новые платформы "Армата", "Курганец", "Бумеранг", средства войсковой ПВО, такие как "Деривация-ПВО". "Уверен, в дальнейшем появятся варианты модернизации техники предыдущего поколения, имею ввиду БМПТ [боевая машина поддержки танков], варианты модернизации для БМП, прежде всего "двойки" [БМП-2]", - рассказал Мураховский о перспективах нового калибра в войсках.
При этом он не ожидает массового перехода техники предыдущего поколения на новый калибр. "Я думаю, это будет предлагаться как опция", - пояснил собеседник. К тому же, по его словам, это сложно и с финансовой точки зрения.
"Военный бюджет не безразмерен... Сухопутные войска, ВДВ, в которых будет этот калибр в основном применяться, они все-таки не настолько финансово обеспечены, как другие виды Вооруженных сил. Поэтому, я думаю, переход на калибр 57 мм достаточно длительное время займет", - отметил Мураховский.
При этом он уверен, что этот калибр найдет свое место войсках. "Учитывая, что в этом калибре интенсивно идет разработка боеприпасов, а там есть и корректируемые, и с подрывом на траектории, я думаю перспектива у него очень хорошая", - сказал в завершение эксперт.
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На Ми-28 придется пушечку на одно крыло, боекомплект на другое...Тут главные противники оказались боеприпасники с 80мм НУРС дальностью 11км и они же ждут 130мм на днях до 20км. управляемых.
мол там все равно осколочное действие достаточное , но количество снарядов вырастает . забывая что осколков и у 30мм тоже не мало , но 57мм вводят не для этого , а с ослабленным снарядом и 57мм Боксера не то что в лоб , не факт что и в борт возьмут .
только полноценный 57мм , только хардкор .