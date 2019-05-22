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22.05.2019
ТАСС

Эксперт: калибр 57 мм позволит технике РФ гарантированно поражать зарубежные бронемашины

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БМП-3, оснащенная боевым модулем АУ-220М
Дистанционно управляемая роботизированная боевая машина БМП-3, оснащенная боевым модулем АУ-220М с автоматической пушкой калибра 57 мм (разработчик боевого модуля - АО «ЦНИИ «Буревестник» (с) АО "НПК "Уралвагонзавод".
Источник изображения: АО "НПК "Уралвагонзавод"

Как пояснил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, штатный для российской бронетехники калибр 30 мм уже не эффективен против перспективных бронемашин

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская военная техника, оснащенная вооружением калибра 57 мм, будет гарантированно поражать современные и перспективные зарубежные бронемашины (БМП) легкого и среднего классов. Боеприпасы калибра 57 мм также повышают возможности по борьбе с воздушными целями и живой силой противника, рассказал во вторник ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщил ТАСС, что в России прорабатывается возможность перевооружения легких и средних бронемашин с их основного калибра 30 мм на калибр 57 мм.

"Исходя из баллистических возможностей этих боеприпасов [калибра 57 мм], особенно новых типов, они будут гарантированно пробивать на дистанциях действительной стрельбы лобовую часть зарубежной бронетехники легкого и среднего класса", - сказал Мураховский.

Он пояснил, что штатный для российской бронетехники калибр 30 мм уже не эффективен против перспективных зарубежных бронемашин. "Британская [БМП] от ВАЕ Systems, немецкие и перспективные американские, программу по которым они недавно опять открыли [программа NGCV - Next-Generation Combat Vehicle], согласно техзаданиям и испытаниям, как они утверждают, держат 30 мм в лоб, причем на дистанциях буквально 100-150 м, то есть в упор", - отметил Мураховский.

Он напомнил, что некоторые российские образцы в данном калибре уже создаются. "На предыдущем форуме "Армия" на тяжелой БМП Т-15 стоял такой модуль, есть такие разработки и для платформ среднего класса. На "Курганце" и даже на "Бумеранге", в принципе, возможен такой модуль, но, правда, с меньшим боекомплектом... В калибре 57 мм удается создавать и зенитный комплекс, я имею ввиду "Деривацию-ПВО", - сказал собеседник.

По его словам, боеприпасы калибра 57 мм имеют повышенное поражающее действие при борьбе с живой силой и летательными аппаратами, такими как беспилотники, барражирующие и корректируемые боеприпасы, боевые вертолеты, штурмовая авиация, другие малоскоростные низколетящие цели.

Перспективы

Мураховский отметил, что, по его мнению, калибром 57 мм будут оснащаться в первую очередь новые платформы "Армата", "Курганец", "Бумеранг", средства войсковой ПВО, такие как "Деривация-ПВО". "Уверен, в дальнейшем появятся варианты модернизации техники предыдущего поколения, имею ввиду БМПТ [боевая машина поддержки танков], варианты модернизации для БМП, прежде всего "двойки" [БМП-2]", - рассказал Мураховский о перспективах нового калибра в войсках.

При этом он не ожидает массового перехода техники предыдущего поколения на новый калибр. "Я думаю, это будет предлагаться как опция", - пояснил собеседник. К тому же, по его словам, это сложно и с финансовой точки зрения.

"Военный бюджет не безразмерен... Сухопутные войска, ВДВ, в которых будет этот калибр в основном применяться, они все-таки не настолько финансово обеспечены, как другие виды Вооруженных сил. Поэтому, я думаю, переход на калибр 57 мм достаточно длительное время займет", - отметил Мураховский.

При этом он уверен, что этот калибр найдет свое место войсках. "Учитывая, что в этом калибре интенсивно идет разработка боеприпасов, а там есть и корректируемые, и с подрывом на траектории, я думаю перспектива у него очень хорошая", - сказал в завершение эксперт.

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2 комментария
№1
22.05.2019 03:56
А началось все с предложения нижегородцев оснастить Ми-35 сьемной 57мм пушкой на крыло 10 лет назад. С высоты  до100м прямой наводкой заманчиво, в условиях хоть каменистой пустыни, хоть в лесу. Боекомплект вволю в десантном отсеке.
На Ми-28 придется пушечку на одно крыло, боекомплект на другое...Тут главные противники  оказались боеприпасники с 80мм НУРС дальностью 11км и они же ждут 130мм на днях до 20км. управляемых.
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№2
22.05.2019 07:19
главное что бы не похерили эту идею своей темой с увеличением БК путем замены нормального 57мм боеприпаса на 57мм низкой баллистики .
мол там все равно осколочное действие достаточное , но количество снарядов вырастает . забывая что осколков и у 30мм тоже не мало , но 57мм вводят не для этого , а с ослабленным снарядом и 57мм Боксера не то что в лоб , не факт что и в борт возьмут .
только полноценный 57мм , только хардкор .
+2
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