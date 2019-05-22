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22.05.2019
Российская газета

Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным

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Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

Приятная новость для владельцев гражданского огнестрельного оружия: в Госдуму внесен законопроект, облегчающий приобретение и оформление нарезного карабина, охотничьей или спортивной винтовки.

До сих пор почти все законодательные акты были, так сказать, жестко запретительными. Что вполне объяснимо после ряда трагических случаев, в том числе в керченском колледже, когда даже глава государства Владимир Путин потребовал изменений в оружейном законодательстве. Впрочем, речь не толкьо об ужесточающих изменениях, а, так сказать, стабилизирующих. Надо все привести к разумному знаменателю. Ведь крайности и приводят к беде.

Именно это имели ввиду депутаты во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, которые внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в закон "Об оружии". Самая главная новация: владельцы гладкоствольного оружия смогут продать свое ружье и приобрести нарезное. Пока что главным условием приобретения нарезного карабина или винтовки остается владение гладкоствольным ружьем, причем в течение пяти лет. Понятно, что если такого ружья нет в наличии, то и винтовки тоже нет. Но ведь в жизни бывают разные ситуации. Где-то в сибирской, дальневосточной тайге или на Крайнем Севере людям, живущим промысловой охотой, гладкоствольное ружье особо и не нужно. А вот дополнительный нарезной ствол будет весьма кстати, но не хватает денег. Получается замкнутый круг. Так почему бы не разрешить охотнику продать ненужную вещь и купить нужную? Ведь стаж владения гладкоствольным оружием никуда не исчезает - достаточно показать в подразделении лицензионно-разрешительной работы соответствующий документ.

То же самое и в отношении спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой, в том числе биатлоном. Во всем мире такие спортсмены, приносящие своей стране славу и медали, пользуются не просто индивидуальным, а личным оружием. Причем покупают его сами, за свои деньги, посещая не одну сотню магазинов. Зачем биатлонисту двустволка, если он не любит охоту? Новый законопроект предлагает отменить и эту несуразицу.

Есть в новом документе и другие бонусы. Например, станет более доступным ремонт оружия. До сих пор ремонт и сервисное обслуживание может проводить только производитель. Можете себе представить таежного охотника, едущего за сотни километров в райцентр, где есть филиал тульского или, скажем, ижевского завода, чтобы сменить боек или какую-нибудь пружинку в ружье? Не секрет, что многие и не ездят - чинят сами или обращаются к местным умельцам. А это уголовная статья за незаконную переделку оружия. Казалось бы, абсурд. В законопроекте предлагается разрешить такой ремонт местным мастерским, имеющим соответствующую лицензию.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Персоны
Путин Владимир
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5 комментариев
№1
22.05.2019 14:47
Ну, нормально. В мире растёт волна за ужесточение правил приобретения оружия, а мы как всегда поступаем асимметрично.
0
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№2
22.05.2019 15:47
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Ну, нормально. В мире растёт волна за ужесточение правил приобретения оружия, а мы как всегда поступаем асимметрично

Во всем мире ширится волна за продвижение однополых "семей" как нормативную ячейку общества. Ну и че?
0
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№3
22.05.2019 16:54
Цитата, Tornado сообщ. №2
Во всем мире ширится волна за продвижение однополых "семей" как нормативную ячейку общества. Ну и че?

Ну а мы традиционно против!
Ну и че!?
Прежде чем хоть что-то делать, надо сначала хоть немного подумать!!!
Владение оружием, как и его ремонт надо разрешать Это не только демократично, но и на пользу промышленности. Не секрет, что оружейники в мирный период выживают за счет гражданского оружия.!
Черт возьми, да хоть референдум проведите!
Хачики и бандиты поголовно с оружием, а законопослушному гражданину - низзя, уголовная ответственность!?
Кому и на каких условиях - надо думать!
0
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№4
22.05.2019 17:13
Цитата, leonbor12 сообщ. №3
Ну а мы традиционно против!
Ну и че!?
Прежде чем хоть что-то делать, надо сначала хоть немного подумать!!!
Владение оружием, как и его ремонт надо разрешать Это не только демократично, но и на пользу промышленности. Не секрет, что оружейники в мирный период выживают за счет гражданского оружия.!
Черт возьми, да хоть референдум проведите!
Хачики и бандиты поголовно с оружием, а законопослушному гражданину - низзя, уголовная ответственность!?
Кому и на каких условиях - надо думать!

Я так посмотрю сдесь собрались одни писатели, читателей нет.
0
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№5
22.05.2019 19:09
крайне необдуманное решение, я б еще понял, если б уменьшили срок владения гладким до нарезного, а так это приведет только к увеличению несчастных случаев, которых итак хватает у опытных охотников. неоднократно (бог пас) почему то не  стрелял по лосям за 200м (хотя винт пристрелян на 200 м до 10см), а через полминуты на этом месте появлялись люди. После етого стреляю только до 100м и не больше 2 выстреллов. Молодые и горячие садили бы до последнего патрона.
0
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