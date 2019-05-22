Польша приняла решение приобрести истребители F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 21 мая. Польское правительство приняло решение направить в США запрос на приобретение двумя партиями 32 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" с поставками, начиная с 2026 года.

Как сообщает Scramble Magazine, об этом заявил заместитель министра обороны Войцех Скуркевич по итогам состоявшейся 17 мая встречи министра обороны Польши Мариуша Блащака с официальными лицами администрации США и компании Lockheed Martin.

Напомним, что Инспекторат вооружений Министерства национальной обороны Польши опубликовал информацию о намерении провести обзора рынка в рамках проекта поставки новых многоцелевых боевых самолетов для Военно-воздушных сил в ноябре 2017 года.

Целью проведения аналитико-концептуальной фазы проекта являлось получение подробных данных о возможностях ряда типов современных самолетов.

Желающие принять участие в обзоре рынка должны были представить свои ответы с общим описанием предлагаемой военной техники до 18 декабря 2018 года. Выбранным участникам торгов планировалось направить подробный запрос на получение информации.

В рамках проекта "Гарпия" (Harpia) ВВС Польши намереваются приобрести новые современные многоцелевые боевые самолеты, которые заменят истребители МиГ-29 и истребители-бомбардировщики Су-22.

Среди основных образцов, представленных в настоящее время на рынке, и заявки по которым могли быть поданы, назывались F-15E "Страйк Игл" и F/A-18 "Супер Хорнет" американской Boeing, F-16V и F-35A производства Lockheed Martin, "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter, "Рафаль" французской Dassault и "Грипен NG" шведской Saab.

Тем не менее, в феврале этого года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак частично обнародовал новый "План технической модернизации Вооруженных сил Польши на 2017-2026 гг.", который предусматривает ассигнования на закупку вооружений и военной техники в сумме 185 млрд. злотых. (48,8 млрд. долл.). В нем, в частности, уже на тот момент фигурировал проект "Гарпия" стоимостью около 20 млрд. злотых, предусматривающий закупку 32 многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2". Это говорит о том, что фактически другие претенденты вряд ли рассматривались польской стороной.