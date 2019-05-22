Новая неудача израильского оружия: Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии

Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства подозревают в уничтожении своего же военного вертолета.

Это произошло 27 февраля в Кашмире. В тот момент, когда индийские пилоты вели воздушный бой с пакистанскими ВВС, в районе Сринагара рухнул на землю вертолет Ми-17В-5. В результате погибли 6 человек.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, уже тогда было ясно, что произошло что-то чрезвычайное и перед нами не обычная катастрофа.

"По данным свидетелей винтокрылая машина взорвалась еще в воздухе. Уже тогда так называемый "дружественный огонь" стал рассматриваться в качестве одной из версий произошедшей трагедии. В настоящее время эти предположения подтверждаются. Как пишут индийские СМИ, вертолет почему-то летел с выключенной системой "свой-чужой". В то же время интегрированная система ПВО Индии не идентифицировала его как врага, а экипаж до самого конца поддерживал радиосвязь с авиабазой в Сринагаре.

Несмотря на это, находящийся на базе ЗРК Spyder сбил Ми-17В-5. В настоящее время сообщается, что четверо офицеров этой воинской части могут быть привлечены к уголовной ответственности", - пояснил эксперт.

Израильские ЗРК Spyder поставляются в Индию по контракту 2008 года. Они развернуты в районе границы с Пакистаном.

Известно, что в феврале текущего года ВВС Индии, пытаясь разбомбить лагерь предполагаемых террористов, использовали израильские авиационные бомбы, оказавшиеся неэффективными.

The Indian Air Force (IAF) has removed the Air Officer Commanding (AOC) Srinagar Air Base, the senior-most officer of the base, for circumstances related to the crash of an Mi-17 helicopter near Srinagar on February 27 after it came under friendly fire... https://t.co/kOp2climgq — Aakash Hassan (@Aakashhassan) 21 РјР°СЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов