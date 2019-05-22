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22.05.2019
ТАСС

Четыре российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

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Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Истребители F-22 ВВС США сопровождали их на отдельных этапах маршрута

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили наблюдательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 ВВС США. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

В Минобороны уточнили, что Ту-95МС провели в воздухе более 12 часов.

Самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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