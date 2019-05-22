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22.05.2019
Военное обозрение

В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска

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В Объединённой авиастроительной корпорации прокомментировали публикации о том, что самолёты Су-34 перестанут выпускать в Новосибирске, а производство будет перенесено в Комсомольск-на-Амуре. Публикация на днях была размещена на страницах регионального СМИ "Тайга.инфо". В издании сослались на "представителей предприятия в Новосибирске".

Источник изображения: topwar.ru

"Интерфакс-АВН" пишет о реакции ОАК на эту публикацию. В пресс-службе ОАК говорится о том, что публикация "Тайги" не соответствует действительно. Заявлено, что никаких решений о переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска не принималось.

При этом тот же "Интерфакс" пишет о ходе оптимизации в Объединённой авиастроительной корпорации. Со ссылкой на неназванный источник информационное агентство заявляет о том, что "некоторые заводы могут лишиться финальной сборки самолётов". В частности, такие планы озвучены, как пишет "Интерфакс", в отношении того самого Новосибирского авиапредприятия. Здесь нужно подчеркнуть, что источник остаётся неназванным.

Для справки:

Су-34 – истребитель-бомбардировщик, который проявил себя в том числе при выполнении ударов по террористам в Сирии. Эксплуатируется с весны 2014 года. По состоянию на конец 2018 года произведено более 120 единиц таких самолётов.

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Страны
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
ОАК
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5 комментариев
№1
22.05.2019 09:18
Цитата, q
При этом тот же "Интерфакс" пишет о ходе оптимизации в Объединённой авиастроительной корпорации.

Табуреткин опять у руля - прощай ВПК
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№2
22.05.2019 09:54
Цитата, штурм сообщ. №1
Табуреткин опять у руля - прощай ВПК

Да, ведь когда Табуреткин был Министром обороны  мы попрощались с Вооруженными Силами.
0
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№3
22.05.2019 12:30
Зачем лишать предприятия финальной сборки? Это же бред для производственника и хорошие перспективы для менеджеров
0
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№4
22.05.2019 12:46
Цитата, АлександрА сообщ. №2
Да, ведь когда Табуреткин был Министром обороны  мы попрощались с Вооруженными Силами.
попрощались с ремонтным "хозяйством" Минобороны
0
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№5
22.05.2019 17:56
штурм
Цитата, штурм сообщ. №1
Табуреткин опять у руля - прощай ВПК
Для особо "одарённых" ведь даже прямым текстом написали, что то был фейк:
Цитата
В пресс-службе ОАК говорится о том, что публикация "Тайги" не соответствует действительно. Заявлено, что никаких решений о переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска не принималось.
Но промытость мозгов чёрным пиаром продажных СМИ про Сердюкова - это, очевидно, навсегда.
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