В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска

В Объединённой авиастроительной корпорации прокомментировали публикации о том, что самолёты Су-34 перестанут выпускать в Новосибирске, а производство будет перенесено в Комсомольск-на-Амуре. Публикация на днях была размещена на страницах регионального СМИ "Тайга.инфо". В издании сослались на "представителей предприятия в Новосибирске".

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"Интерфакс-АВН" пишет о реакции ОАК на эту публикацию. В пресс-службе ОАК говорится о том, что публикация "Тайги" не соответствует действительно. Заявлено, что никаких решений о переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска не принималось.

При этом тот же "Интерфакс" пишет о ходе оптимизации в Объединённой авиастроительной корпорации. Со ссылкой на неназванный источник информационное агентство заявляет о том, что "некоторые заводы могут лишиться финальной сборки самолётов". В частности, такие планы озвучены, как пишет "Интерфакс", в отношении того самого Новосибирского авиапредприятия. Здесь нужно подчеркнуть, что источник остаётся неназванным.

Для справки:

Су-34 – истребитель-бомбардировщик, который проявил себя в том числе при выполнении ударов по террористам в Сирии. Эксплуатируется с весны 2014 года. По состоянию на конец 2018 года произведено более 120 единиц таких самолётов.