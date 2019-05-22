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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

"Евгений Кочешков" вернулся в состав Балтийского флота

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" прибыл к месту постоянного базирования – в соединение десантных кораблей Балтийского флота – после проведения ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу БФ, на заводе отремонтировали двигательную установку корабля, провели работы на корпусе, восстановили резиновое ограждение (так называемая "юбка"), благодаря которому создается воздушная подушка.

По словам представителей Балтийского флота, сейчас экипаж МДКВП "Евгений Кочешков" приступил к отработке элементов курсовой задачи К-1 (в условиях базы), после сдачи которой морякам предстоит выполнение одиночных задач по предназначению в морских полигонах.

"Евгений Кочешков" – десантный корабль проекта 12322 "Зубр". Достигает в длину 57 метров, в ширину – 20 метров. Водоизмещение – 535 тонн. На нем стоят высокотемпературные газотурбинные двигатели. Четыре вентилятора диаметром 2,5 метра обеспечивают кораблю воздушную подушку, а в движение его приводят еще три пропеллера с переменным углом атаки 5,5 метра в диаметре.

Корабль развивает скорость до 70 узлов. Способен доставить на берег три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами. Высадка десанта возможна практически на любое необорудованное побережье.

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Продукция
Зубр
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
12322 Зубр
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