Войти
22.05.2019
Российская газета

Видео: китайский истребитель на огромной скорости врезался в землю

609
0
0

В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение и взрыв истребителя.

В комментарии к видео, размещенном на YouTube-канале TUT.BY/Новости, говорится, что авиакатастрофа произошла в китайской провинции Шаньдун. При этом сообщается, что разбился истребитель-бомбардировщик JH-7A.

По непонятной причине он сорвался в пике и на огромной скорости взрезался в землю, после чего произошел взрыв. На видео, снятом дорожной камерой, зафиксировано, как самолет несется вниз, а затем на месте его падения поднимается облако огня и дыма. Другие съемки показывают собравшихся у места катастрофы людей и парашют.

По словам очевидцев, пилотам удалось катапультироваться. Также сообщается, что китайские власти пока официально никак не прокомментировали случившееся.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
ИТ
Похожие новости
30.07.2018
Китай завоевывает океан
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
27.04.2017
Китай обошел Россию на море
12.10.2016
Китайская ловля на живца
07.02.2014
Сетевая война страшнее ядерного оружия ("Ляован Дунфан Чжоукань", Китай)
03.12.2010
Китай серьезно заинтересован в закупке российских ЗРС С-400 «Триумф»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35