Более 10 тыс. единиц ВиВТ будет представлено на выставочных площадках МВТФ ЮВО

ЦАМТО, 21 мая. Более 10 тыс. ед. ВиВТ представит Южный военный округ (ЮВО) на выставочных площадках Международного военно-технического форума (МВТФ ЮВО) в субъектах Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов.

О подготовке к проведению МВТФ в ЮВО сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

"Масштабные выставочные мероприятия будут организованы на территории 15 субъектов Российской Федерации, а также в военно-патриотических парках российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – пояснил командующий войсками ЮВО.

"Форум будет проведен в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, в том числе на территориях филиалов "Парка Патриот" субъектов РФ", – добавил генерал-полковник А.Дворников.

В МВТФ ЮВО будут задействованы силы и средства 40 соединений и воинских частей. Кроме того, в выставочных мероприятиях и научно-деловой программе примут участие 5 предприятий промышленности, 2 научно-исследовательских организации, 7 военных учебных заведений.

На 30 тыс. кв. м выставочных площадок Форума ЮВО представители силовых структур и ведомств, в том числе Нацгвардии, МВД, МЧС и ФСБ России представят более 2,5 тыс. ед. специальной техники и специальных средств.

В рамках мероприятий Форума в период с 28 по 30 июня 2019 г. состоится статистический и динамический показ боевых возможностей современных видов вооружения и военной техники. Зрители в различных регионах юга России увидят пролеты боевой авиации, тактические эпизоды Сухопутных войск и кораблей Военно-морского флота, узнают необычные возможности современной бронетехники – "летающий танк" и "танковый вальс", сообщает пресс-служба Южного военного округа.