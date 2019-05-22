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22.05.2019
Российская газета

Самоходную гаубицу "Мста-С" модернизируют

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Источник изображения: rg.ru

В специализированном конструкторском бюро "Трансмаш-спецтехника", которое входит в "Уралвагонзавод", продолжают работы по модернизации самоходной гаубицы "Мста-С". Как считают специалисты, она не исчерпала свой потенциал.

Главный конструктор-начальник СКБ Алексей Щипанов добавил, что современные модификации самоходной гаубицы 2С19М1 и 2С19М2 выпускаются серийно и востребованы. Тем не менее, конструкторский отдел предприятия занимается ее совершенствованием. Об этом пишет "Интерфакс".

- Она мощная, имеет высокие боевые характеристики: скорострельность, маневренность, дальность. Но требует серьезной подготовки и отличного знания матчасти, - сказал конструктор.

Алексей Щипанов также отметил, что эскпортная модификация "Мста-С" 2С19М1-155 имеет тактико-технические характеристики на уровне зарубежных аналогов, а по некоторым и превосходит их.

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" калибра 152 миллиметра выпускается уже тридцать лет. По техническим характеристикам она превосходит как предшественницу 2С3М "Акация", так и многие современные аналоги. Главное ее достоинство - большая дальность стрельбы. Темп составляет более восьми выстрелов в минуту. Этого достигли благодаря автоматизированному заряжанию снаряда и механизированному заряжанию заряда. На 2С19 также автоматизировано удаление стреляной гильзы, усилено бронирование, есть возможность боевой работы от агрегата питания.

"Мста-С" предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
Мста-С
Компании
Уралвагонзавод
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