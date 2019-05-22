В Варшаве назвали размещение армии США в Польше "сигналом для России"

Увеличение американского контингента на территории Польши в Варшаве назвали "сигналом для России". Соответствующее заявление в интервью изданию Gazeta Polska сделал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

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По словам Качиньского решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля, так как "нарушение Россией границы Польши обойдется ей очень дорого".

Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает рост уровня нашей безопасности. Это чёткий сигнал для России, нарушение нашей границы очень дорого стоило бы ей, очень дорого

- заявил польский политик.

По его мнению, противники расширения военного присутствия США в Польше "либо являются российскими агентами, либо просто глупы". Качиньский уверен, что военное присутствие армии США значительно снизит влияние России, которая якобы "очень эффективно" применяет агентурную сеть на польской территории.

Кто-то, кто с этим борется, не является польским патриотом. Он либо очень глуп и наивен, либо реализует интересы России. Другого выхода нет

- добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша окончательно договорилась с США об увеличении американского военного контингента на территории страны. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, только размещение на территории страны большого количества американских военных поможет укрепить оборону в ответ на "агрессию России".

Еще в январе этого года военные эксперты отмечали, что Польша не доверяет европейским партнерам по НАТО и надеется в этом вопросе только на поддержку Вашингтона, становясь форпостом США на территории Европы.