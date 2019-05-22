Войти
22.05.2019
Военное обозрение

В Варшаве назвали размещение армии США в Польше "сигналом для России"

426
0
0

Увеличение американского контингента на территории Польши в Варшаве назвали "сигналом для России". Соответствующее заявление в интервью изданию Gazeta Polska сделал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Качиньского решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля, так как "нарушение Россией границы Польши обойдется ей очень дорого".

Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает рост уровня нашей безопасности. Это чёткий сигнал для России, нарушение нашей границы очень дорого стоило бы ей, очень дорого

- заявил польский политик.

По его мнению, противники расширения военного присутствия США в Польше "либо являются российскими агентами, либо просто глупы". Качиньский уверен, что военное присутствие армии США значительно снизит влияние России, которая якобы "очень эффективно" применяет агентурную сеть на польской территории.

Кто-то, кто с этим борется, не является польским патриотом. Он либо очень глуп и наивен, либо реализует интересы России. Другого выхода нет

- добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша окончательно договорилась с США об увеличении американского военного контингента на территории страны. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, только размещение на территории страны большого количества американских военных поможет укрепить оборону в ответ на "агрессию России".

Еще в январе этого года военные эксперты отмечали, что Польша не доверяет европейским партнерам по НАТО и надеется в этом вопросе только на поддержку Вашингтона, становясь форпостом США на территории Европы.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
05.10.2018
России - ракеты, Украине - обещания: НАТО созвал министров
25.09.2017
Воюем на свои. Как Запад помогает украинской армии
26.09.2016
В МИД РФ рассказали, насколько Россия и США сократили ядерные арсеналы
16.05.2016
Зачем Россия возрождает ракетные поезда
22.10.2015
Военные эксперты: испытания ПРО США - попытка "припугнуть" Россию
05.11.2013
Каска для генерального секретаря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35