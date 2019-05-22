Источник: запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" перенесли на 2025 год

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в октябре 2025 года вместо 2024-го, как это планировалось ранее. Такое решение было принято после пересмотра Федеральной космической программы, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется на 23 октября 2025 года", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 2025 год.