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22.05.2019
ТАСС

Источник: запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" перенесли на 2025 год

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Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в октябре 2025 года вместо 2024-го, как это планировалось ранее. Такое решение было принято после пересмотра Федеральной космической программы, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется на 23 октября 2025 года", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
22.05.2019 15:10
Переносы, переносы, переносы...
0
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