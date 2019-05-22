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22.05.2019
Интерфакс-АВН

Легендарная бронебашенная батарея в Крыму может быть модернизирована - командующий ЧФ

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Вид на Севастополь
Вид на Севастополь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Севастополь. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Вопрос о дальнейшей судьбе участвовавшей в обороне Севастополя 30 бронебашенной батареи решается в настоящее время, заявил командующий Черноморским флотом (ЧФ) Игорь Осипов.

Во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев посещает Крым, где в Ялте проведёт совещание по вопросам безопасности.

Перед его началом он побывал на легендарной 30 бронебашенной батарее, расчёт которой в годы войны семь месяцев сопротивлялся немцам при атаке на Севастополь.

В ходе осмотра батареи Патрушев поинтересовался у командующего ЧФ дальнейшей судьбой батареи.

"Сейчас решается, или это будет действующий музей, как крейсер "Аврора", или - модернизация", - сказал Осипов.

Он отметил, что в настоящее время в функции Черноморского флота входит охрана и обслуживание батареи.

В ходе экскурсии по объекту его командир рассказал делегации Совбеза об истории и участии батареи в обороне Севастополя. Он также продемонстрировал исправность орудий главного калибра.

Секретарь Совбеза поздравил командующего ЧФ и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с 75 годовщиной освобождения Севастополя от немецких захватчиков.

30 бронебашенная батарея начала строиться около ста лет назад, ещё в царской России, после революции 1917 года строительство приостанавливалось, но затем было возобновлено. Свой первый бой батарея приняла в ноябре 1941 года, причём огонь ей пришлось вести не по морским целям, а по сухопутным, когда первые колонны фашистских войск начали приближаться к Севастополю.

Для борьбы с советскими артиллеристами в Крым были переброшены сверхкрупнокалиберные немецкие орудия "Карл" калибра 600 миллиметров и "Дора" (807 мм). В общей сложности, батарея продержалась семь месяцев.

После войны она была восстановлена, а в качестве основного калибра были установлены две башни с линкора "Фрунзе", в каждой из которых по три орудия калибра 305 миллиметров. В 1997 году военный объект был законсервирован, во время нахождения Крыма в составе Украины комплекс использовался как музей.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ЧФ
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