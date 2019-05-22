Швейцария продолжит реализацию программы закупки новых истребителей

ЦАМТО, 21 мая. Федеральный совет Швейцарии на своем заседании 15 мая принял решение продолжить процедуру приобретения новых истребителей в рамках программы Air2030, пересмотрев при этом ряд положений проекта.

Министерству обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии поручено представить новый проект плана закупки истребителей не позднее начала сентября.

В частности, установлен максимальный уровень стоимости самолетов – 6 млрд. швейцарских франков (5,95 млрд. долл.). При этом закупка истребителей отделена от приобретения наземной зенитной ракетной системы BODLUV. Ранее совокупная стоимость приобретения BODLUV и Air2030 составляла 8 млрд. швейцарских франков. Программа BODLUV теперь будет осуществляться параллельно с приобретением самолетов.

Кроме того, решение о приобретении истребителей также, вероятно, будет вынесено на референдум до выбора типа самолета. В сообщении швейцарского агентства по оборонным закупкам Armasuisse указано, что предыдущие референдумы по закупке истребителей в 1993 и 2014 гг. создали "политическое ожидание общественного выбора конкретного самолета". В частности, результаты голосования 2014 года не позволили принять решение о покупке 22 самолетов "Грипен" компании Saab, стоимость которых оценивалась в 3,5 млрд. долл. Голоса жителей страны распределились почти поровну: 48% за и 52% против.

Швейцарское правительство также заявило, что снижает требования к компенсационной программе в рамках закупки самолетов. Ранее правительство требовало реализации офсетной программы в размере 100% от стоимости закупки. Согласно требованиям, 20% должны были составить прямые офсеты, непосредственно связанные с приобретенной платформой, и 40% – косвенные (за счет программ в секторе обороны и безопасности). Для оставшихся 40%, в соответствии с существующей практикой, четкие требования не формулировались. Ввиду большого объема контрактов Федеральный совет теперь решил затребовать реализацию прямых компенсационных проектов в области оборонной промышленности в объеме 20% от стоимости контракта, а также косвенных компенсационных проектов в объеме 40%. Таким образом, общий объем офсетов составит 60% стоимости (вместо 100% ранее).

Как сообщал ЦАМТО, новые истребители необходимы ВС Швейцарии для замены имеющихся F-5E "Тайгер-2", которые планируется снять с вооружения в 2020-х гг. (при этом увеличивается и количество проблем с более новыми F/A-18C/D "Хорнет").

В число претендентов на участие в программе Air2030 входят Boeing (США) с F/A-18 "Супер Хорнет", Dassault (Франция) с "Рафаль", Saab (Швеция) с "Грипен E", консорциум Eurofighter с "Тайфун", Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2". В настоящее время самолеты этих компаний проходит летные и наземные испытания и оценку в Швейцарии, которые должны быть завершены к концу июня.