Не по Сеньке шапка: выстрел из 90-мм пушки чуть не перевернул пикап
В Ливии ни одна из сторон не может одержать победу в сражении за Триполи.
Чтобы как-то переломить ситуацию, государства, поддерживающие враждующие стороны, начали снабжать их новейшими бронеавтомобилями. Так, из Турции были доставлены БА Kirpi II и Vuran, а из Иордании - Al-Mared 8x8 и Mbombe 6x6.
Не исключено, что в ближайшее время начнутся поставки и более тяжелой техники, такой как основные боевые танки, артиллерийские самоходки и боевые машины пехоты.
В то же время отряды, участвующие в боях, продолжают использовать оснащенные различным оружием пикапы. На них устанавливают крупнокалиберные пулеметы, легкие автоматические пушки, блоки для запуска авиационных неуправляемых реактивных снарядов.
Правда, иногда доходит до курьезов. Так, в Сети появились фотографии автомобиля Toyota с 90-мм орудием, позаимствованным, по всей видимости, у бразильской разведывательной машины Engesa EE-9 Cascavel. Такие "колесные танки" приобретались еще во времена правления Муаммара Каддафи.
#Libya pic.twitter.com/Zoc258ALXo— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 16 РјР°СЏ 2019 Рі.
Как видно на фото, стрельба едва не привела к опрокидыванию этой импровизированной самоходки. Как уж тут попасть в цель, если главная задача просто удержаться на колесах - орудие оказалось слишком мощным.
Ранее в этой "горячей точке" уже мелькали машины с пушкой от бразильского броневика, и уже тогда делались предположения, что будут возникать проблемы с устойчивостью машины при ведении огня.
Another @ToyotaMotorCorp commercial in #Libya рџ„ pic.twitter.com/MgJDE9oBnC— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 17 РјР°СЏ 2019 Рі.
Алексей Моисеев
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