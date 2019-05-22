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22.05.2019
Военное обозрение

На Украине создаётся егерская бригада для боевых действий в лесах и на болотах

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В северных областях Украины, включая области, граничащие с Российской Федерацией, создаётся новая бригада. Речь идёт о 61-й отдельной егерской бригаде ВСУ. Основной задачей этой бригады будет являться задача по оказанию помощи государственной пограничной службе Украины по охране границ с Белоруссией и РФ.

Источник изображения: topwar.ru

61-я отдельная егерская бригада комплектуется военнослужащими, проходящими службу по контракту. Место её дислокации – Новоград-Волынский (Житомирская область).

Как сообщается, подразделения начнут подготовку для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.

За основу в данном случае взят финский опыт, где существует егерский полк "Утти", в задачи которого входит в том числе и диверсионно-разведывательная деятельность.

В сети уже сравнили новую бригаду ВСУ с "лесными братьями" - теми, которые действовали в том числе и после окончания Великой Отечественной войны на западных территориях СССР. В течение целого ряда лет советские спецслужбы пытались искоренить эти националистические вооружённые движения, появившиеся не без западной помощи, однако многие их представители (при всех заявлениях об "ужасах сталинских репрессий") дожили и до наших дней, превративших в "героев" на Украине и в Прибалтике.

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