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22.05.2019
Российская газета

Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35

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Источник изображения: rg.ru

Сообщение, что российские ВКС получат на вооружение 76 истребителей Су-57, привлекло внимание зарубежных военныхэкспертов. Их удивила относительно низкая стоимость самолетов пятого поколения - около 170 миллиардов рублей или 2,6 миллиарда долларов по курсу.

Сверхсовременный Су-57 оказался гораздо дешевле не только американских самолетов пятого поколения F-22 и F-35, но и российского истребителя Су-35 поколения 4++. В качестве примера приводятся данные о стоимости Су-35, поставленных в Китай в 2015 году. Один "тридцать пятый" оценивался, по данным СМИ, в 83,3 миллиона долларов.

"Первое объяснение более низкой стоимости Су-57 заключается в том, что она, скорее всего, касается только стоимости производства только самолетов - без учета затрат на необходимые исследования, которые уже "зашиты" в программу разработки и не увеличатся, если будет заказано больше истребителей", - сообщает издание Military Watch. Кроме того, конракт на поставку Су-35 в Китай предусматривал поставку наземного оборудования, запасных двигателей и боеприпасов.

Второй фактор, способствующий снижению цены на Су-57, заключается в том, что самолеты предназначены для ВКС России, а на экспорт самолеты поставляются по более высоким ценам.

Ну, и другое обстоятельство, сказывающееся на экономической эффективности российского оборонного сектора, заключается в том, что затраты на производство измеряются в долларах США. При низком курсе рубля по отношению к доллару можно приобрести гораздо больше товаров и услуг, чем в Европе или Соединенных Штатах. Данное обстоятельство приводит к значительному снижению производственных расходов.

"Это один из ключевых факторов, позволяющих российской технике успешно конкурировать с западной с точки зрения ценообразования", - сообщает издание.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Су-35
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3 комментария
№1
22.05.2019 12:24
Цитата, q
При низком курсе рубля по отношению к доллару можно приобрести гораздо больше товаров и услуг, чем в Европе или Соединенных Штатах. Данное обстоятельство приводит к значительному снижению производственных расходов.
Тогда мы должны быть очень конкурентоспособны по пром продукции на мировом рынке. Это наблюдается?
0
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№2
22.05.2019 14:41
Цитата, zhelezyaka сообщ. №1
Это наблюдается?

Ну да. Второе место по экспорту на крайне политизированном и коррумпированном рынке.
+1
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№3
22.05.2019 16:37
Цитата, zhelezyaka сообщ. №1
Это наблюдается?

Наблюдается. Только обратно-противоположное.

Если сравнивать прошедший 2018год с последним докризисным 1913 годом 2013 годом, то экспорт упал с 527 млрд$ до 450 млрд$(именно упал а не вырос, очень многие думают наоборот)

При этом экспорт продукции машиностроения даже немного вырос НО в процентном соотношении с 4.43% до 5.13%. Спасибо упавшей нефти которая подешевела значительно.
Но в РЕАЛЬНОМ исчислении машиностроительный экспорт УПАЛ(очень немного) с 23.36 млрд$ до 23.08млрд$. Имеющий калькулятор да сосчитает.

Кто хочет покопаться даю ссылки чтобы не быть тоже голословным.
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-03/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2013-godu/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2018-godu/

И по этим ссылкам единственное что реально выросло так это экспорт леса и изделий из него с 11млрд$ до 14млрд$.

...
Что касается военного экспорта и его второго места то странно не помнить что в сравнении с тем же 1913 2013 годом экспорт болтается в диапазоне 15-15.5млрд$ при том что в 2013 году экспорт был рекордным и достиг 15.7млрд$. Т.е. РОСТА ЭКСПОРТА ОРУЖИЯ НЕТ. Болтанка на одном месте. По судостроению вообще, впервые за последние полвека судостроители(какое-то время) НИЧЕГО НЕ СТРОИЛИ НА ЭКСПОРТ!. Это при том что рубль упал с 31 до 65 за доллар(более чем в 2 раза). И это несмотря на политизированность и коррумпированность мирового рынка оружия которым мы умело пользуемся. Вкупе с таким "покупателями" типа Сирии или Венесуэлы которые платить не собираются.

Ну а ИМЕННО ВТОРОЕ МЕСТО Россией по экспорту оружия было достигнуто при курсе доллара вообще порядка 25-27 рублей.

Так что во всём мире опущенная нац валюта(т.н. фантики) является толчком для развития экспорта и козырем в конкурентной борьбе. Везде только не у нас.
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