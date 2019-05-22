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22.05.2019
Военное обозрение

В Китае озаботились низкими зарплатами лётчиков ВВС Казахстана

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В китайских СМИ выразили неожиданную озабоченность тем, что в отдельных странах постсоветского пространства весьма низким остаётся денежное довольствие военнослужащих. В пример приводится Казахстан и республиканские военно-воздушные силы.

Источник изображения: topwar.ru

Так, информационная служба SINA утверждает, что казахстанские военные лётчики в последнее время стали чаще писать рапорты на увольнение из ВВС. В частности, говорится о низком уровне денежного довольствия лётчиков истребительной авиации ВВС Казахстана.

При этом приводится заявление официального представителя министерства обороны Казахстана, в котором говорится, что средняя зарплата лётчика казахстанской истребительной авиации составляла порядка 270-280 тыс. тенге. Это около 48 тысяч рублей.

Из материала в китайском СМИ:

Ежемесячная зарплата пилотов ВВС, являющихся гордостью авиации и испытывающих огромные нагрузки, аналогична зарплате менеджера небольшой компании.

В статье рассказывается о том, что в 2017 году низкие зарплаты вынудили 25 лётчиков ВВС Казахстана отправиться на работу в гражданскую авиакомпанию ("Астана"), где зарплата составляет уже около 1,5 млн тенге в месяц (около 255 тыс. рублей). Ранее в казахстанских СМИ говорилось о том, что эти люди покинули военную авиацию в связи с выслугой лет.

По некоторым данным, в связи с участившимися случаями ухода лётчиков с военной службы в Казахстане принято решение поднять уровень зарплаты для пилотов так называемой "первой линии". Планируется, что планка денежного довольствия пилотов истребителей составит около 450 тыс. тенге в месяц (около 76,5 тыс. рублей).

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Страны
Казахстан
Китай
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