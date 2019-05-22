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22.05.2019
Известия.ru

В Минобороны рассказали о семи разновидностях пайков для солдат

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Питание российских военнослужащих зависит от их физических нагрузок, рассказал заместитель министра обороны, глава материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил, генерал армии Дмитрий Булгаков.

"У летчика они одни (физнагрузки. — Ред.), у подводника — другие, у спецназовца зимой в горах — третьи. Кстати, энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего самая мощная: 4200 ккал в сутки", — сказал он в интервью сайту aif.ru.

По словам генерала, то, что было раньше "фирменным знаком" военной кухни — тушенка и "консервы мясорастительные" — остались только на гражданке.

Как пояснил замминистра, сейчас "потомки сухого пайка", называемые индивидуальными рационами питания (ИРП), имеются в семи разновидностях по дням недели. Это необходимо для того, чтобы военнослужащим не приедалась однообразная пища, добавил он.

Генерал отметил, что устрицами солдат не кормят, поскольку это скоропортящийся продукт.

В качестве примера газета опубликовала фото армейского пайка, рассчитанного на трехразовый прием пищи — завтрак, обед и ужин. На снимке изображены: порционные мясо с горошком, говядина тушеная, каша с говядиной и икра овощная, чай, галеты, плавленный сыр, яблочное повидло, банка сельди, упаковка витаминов, сухой спирт, чай, сахар и соль, салфетки, спички.

Как отмечает издание, каждый третий из миллиона военнослужащих Российской армии имеет прямое отношение к системе МТО. В системе служат 165 тыс. военных и 145 тыс. гражданских лиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Булгаков Дмитрий
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2 комментария
№1
22.05.2019 09:08
Вполне съедобные сухпаи, я на летний сезон ( дача, рыбалка...) регулярно беру  15-20 шт  чтобы лишний раз с готовкой не возиться.
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№2
22.05.2019 11:19
Цитата, q
каждый третий из миллиона военнослужащих Российской армии имеет прямое отношение к системе МТО
Сейчас идёт большой хайп по роботизации, таки может и их (служащих МТО) пора заменять роботами?
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